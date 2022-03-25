https://arabic.sputniknews.com/20220325/الكاظمي-يصل-إلى-الأردن-1060455201.html
الكاظمي يصل إلى الأردن
الكاظمي يصل إلى الأردن
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى الأردن، وفقا لبيان مكتب الكاظمي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:50+0000
2022-03-25T13:50+0000
2022-03-25T13:50+0000
أخبار الأردن
العراق
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ولم تأت أي تفاصيل أخرى في البيان، لكن وفقا لوكالة "شفق نيوز" فإن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد.وبحسب الوكالة ستتم القمة في مدينة العقبة الأردنية.وكانت عمان قد احتضنت قمة عراقية مصرية أردنية في آب/ أغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران/ يونيو 2021.وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العراق
الكاظمي يصل إلى الأردن
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى الأردن، وفقا لبيان مكتب الكاظمي.
ولم تأت أي تفاصيل أخرى في البيان، لكن وفقا لوكالة "شفق نيوز" فإن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية
مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد.
وبحسب الوكالة ستتم القمة في مدينة العقبة الأردنية.
وكانت عمان قد احتضنت قمة عراقية مصرية أردنية في آب/ أغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران/ يونيو 2021.
وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.