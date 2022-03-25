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الكاظمي يصل إلى الأردن
الكاظمي يصل إلى الأردن
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى الأردن، وفقا لبيان مكتب الكاظمي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:50+0000
2022-03-25T13:50+0000
أخبار الأردن
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ولم تأت أي تفاصيل أخرى في البيان، لكن وفقا لوكالة "شفق نيوز" فإن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد.وبحسب الوكالة ستتم القمة في مدينة العقبة الأردنية.وكانت عمان قد احتضنت قمة عراقية مصرية أردنية في آب/ أغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران/ يونيو 2021.وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.
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أخبار الأردن, العراق

الكاظمي يصل إلى الأردن

13:50 GMT 25.03.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى الأردن، وفقا لبيان مكتب الكاظمي.
ولم تأت أي تفاصيل أخرى في البيان، لكن وفقا لوكالة "شفق نيوز" فإن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد.
وبحسب الوكالة ستتم القمة في مدينة العقبة الأردنية.
وكانت عمان قد احتضنت قمة عراقية مصرية أردنية في آب/ أغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران/ يونيو 2021.
وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.
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