https://arabic.sputniknews.com/20220325/المركزي-الروسي-يرفع-حصته-من-احتياطي-الذهب-واليوان-إلى-50-1060439819.html

المركزي الروسي يرفع حصته من احتياطي الذهب واليوان إلى 50%

المركزي الروسي يرفع حصته من احتياطي الذهب واليوان إلى 50%

أوضح البنك المركزي الروسي أنه رفع احتياطاته من الذهب واليوان إلى ما يقارب من 50 في المئة من احتياطاته آخذا بعين الاعتبار الأمور الجيوسياسية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T08:59+0000

2022-03-25T08:59+0000

2022-03-25T08:59+0000

اقتصاد

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وأعلن البنك المركزي أنه عند تشكيل احتياطاته الدولية أخذ في الاعتبار مخاطر الأزمات المالية والجيوسياسية، لذلك راكم عملات الدول الغربية والذهب واليوان، والتي نمت حصتها في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من نصف الاحتياطيات.وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الأنواع من الأزمات تتطلب استجابة مختلفة اختلافا جوهريا، وتؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، ولكن يمكن أن تكون واسعة النطاق تمامًا. لهذا السبب ، منذ عام 2014 ، زاد بنك روسيا احتياطياته بشكل كبير، فهي الآن أعلى بكثير من احتياطيات البلدان الأخرى ذات الاقتصادات المماثلة. وجاء في البيان: "تم القيام بذلك على وجه التحديد لأن بنك روسيا أخذ في الاعتبار أنه في حالة حدوث أزمة مالية، فلن يكون من الممكن استخدام الذهب واليوان بسرعة - فهذه الأصول ليست سائلة للغاية. وإذا ظهرت مخاطر جيوسياسية، فإن الاحتمالات استخدام الاحتياطيات بالدولار الأمريكي واليورو سيكون محدودا، مما يعني أن هناك حاجة إلى مبلغ كافٍ من الاحتياطيات في الأصول البديلة". ووفقا للبنك المركزي، فإنه في 18 فبراير/ شباط وصلت احتياطات البنك من النقد الأجنبي للحد الأقصى في تاريخه، بعد أن زادت خلال الأسبوع إلى 643.2 مليار دولار من 639.6 مليار دولار. يكشف البنك المركزي عن بيانات حول حصة العملات في الاحتياطيات مع تأخر ستة أشهر: اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران ، كانت حصة الأصول الدولارية في إجمالي المحفظة 16.4% ، اليورو - 32.3% ، الجنيه الإسترليني - 6.5% ، اليوان - 13.1% عملات أخرى - 10%. وبلغت حصة الذهب في نهاية يونيو من العام الماضي 21.7%. وبالتالي ، استحوذ الذهب واليوان على 34.8% اعتبارًا من 30 يونيو 2021.

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اقتصاد