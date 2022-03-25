https://arabic.sputniknews.com/20220325/المركزي-الروسي-يرفع-حصته-من-احتياطي-الذهب-واليوان-إلى-50-1060439819.html
المركزي الروسي يرفع حصته من احتياطي الذهب واليوان إلى 50%
المركزي الروسي يرفع حصته من احتياطي الذهب واليوان إلى 50%
أوضح البنك المركزي الروسي أنه رفع احتياطاته من الذهب واليوان إلى ما يقارب من 50 في المئة من احتياطاته آخذا بعين الاعتبار الأمور الجيوسياسية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:59+0000
2022-03-25T08:59+0000
2022-03-25T08:59+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a6669b2b497011e787f68de989d175.jpg
وأعلن البنك المركزي أنه عند تشكيل احتياطاته الدولية أخذ في الاعتبار مخاطر الأزمات المالية والجيوسياسية، لذلك راكم عملات الدول الغربية والذهب واليوان، والتي نمت حصتها في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من نصف الاحتياطيات.وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الأنواع من الأزمات تتطلب استجابة مختلفة اختلافا جوهريا، وتؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، ولكن يمكن أن تكون واسعة النطاق تمامًا. لهذا السبب ، منذ عام 2014 ، زاد بنك روسيا احتياطياته بشكل كبير، فهي الآن أعلى بكثير من احتياطيات البلدان الأخرى ذات الاقتصادات المماثلة. وجاء في البيان: "تم القيام بذلك على وجه التحديد لأن بنك روسيا أخذ في الاعتبار أنه في حالة حدوث أزمة مالية، فلن يكون من الممكن استخدام الذهب واليوان بسرعة - فهذه الأصول ليست سائلة للغاية. وإذا ظهرت مخاطر جيوسياسية، فإن الاحتمالات استخدام الاحتياطيات بالدولار الأمريكي واليورو سيكون محدودا، مما يعني أن هناك حاجة إلى مبلغ كافٍ من الاحتياطيات في الأصول البديلة". ووفقا للبنك المركزي، فإنه في 18 فبراير/ شباط وصلت احتياطات البنك من النقد الأجنبي للحد الأقصى في تاريخه، بعد أن زادت خلال الأسبوع إلى 643.2 مليار دولار من 639.6 مليار دولار. يكشف البنك المركزي عن بيانات حول حصة العملات في الاحتياطيات مع تأخر ستة أشهر: اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران ، كانت حصة الأصول الدولارية في إجمالي المحفظة 16.4% ، اليورو - 32.3% ، الجنيه الإسترليني - 6.5% ، اليوان - 13.1% عملات أخرى - 10%. وبلغت حصة الذهب في نهاية يونيو من العام الماضي 21.7%. وبالتالي ، استحوذ الذهب واليوان على 34.8% اعتبارًا من 30 يونيو 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_74f12881c8df7d1898a16898b453bb04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
المركزي الروسي يرفع حصته من احتياطي الذهب واليوان إلى 50%
أوضح البنك المركزي الروسي أنه رفع احتياطاته من الذهب واليوان إلى ما يقارب من 50 في المئة من احتياطاته آخذا بعين الاعتبار الأمور الجيوسياسية.
وأعلن البنك المركزي أنه عند تشكيل احتياطاته الدولية أخذ في الاعتبار مخاطر الأزمات المالية والجيوسياسية، لذلك راكم عملات الدول الغربية والذهب واليوان، والتي نمت حصتها في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من نصف الاحتياطيات.
وبحسب بيان للبنك فإنه: "منذ عام 2014، راعى البنك في سياسته نوعين محتملين من الأزمات. الأول هي الأزمة المالية التقليدية التي حدثت في العالم من قبل. وحدثت مثل هذه الأزمات في أعوام 2008 و2014 و2020. خلال هذه الأزمات، انخفضت أسعار سلعنا التصديرية بشكل حاد، وهناك تدفق حاد لرأس المال من البلدان ذات الأسواق الناشئة. في مثل هذا الوقت، كان هناك حاجة إلى احتياطيات من عملات البلدان التي تتاجر بها روسيا بنشاط والتي توجد بها ديون الشركات والبنوك وقال البنك المركزي إن هذه العملات هي بالدولار واليورو بالدرجة الأولى. أما النوع الثاني من الأزمات التي أخذها بنك روسيا في الاعتبار عند إنشاء الاحتياطيات فهي الجيوسياسية. ولمواجهة مثل هذه الأزمة، هناك حاجة إلى احتياطيات لا يمكن أن تتأثر بعقوبات الدول الغربية. لذلك قام بنك روسيا بزيادة حصة الذهب واليوان الصيني في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من نصف الاحتياطيات".
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الأنواع من الأزمات تتطلب استجابة مختلفة اختلافا جوهريا
، وتؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، ولكن يمكن أن تكون واسعة النطاق تمامًا. لهذا السبب ، منذ عام 2014 ، زاد بنك روسيا احتياطياته بشكل كبير، فهي الآن أعلى بكثير من احتياطيات البلدان الأخرى ذات الاقتصادات المماثلة.
وجاء في البيان: "تم القيام بذلك على وجه التحديد لأن بنك روسيا أخذ في الاعتبار أنه في حالة حدوث أزمة مالية، فلن يكون من الممكن استخدام الذهب واليوان بسرعة - فهذه الأصول ليست سائلة للغاية. وإذا ظهرت مخاطر جيوسياسية، فإن الاحتمالات استخدام الاحتياطيات بالدولار الأمريكي واليورو سيكون محدودا، مما يعني أن هناك حاجة إلى مبلغ كافٍ من الاحتياطيات في الأصول البديلة".
في الوقت نفسه، أوضح البنك أنه لا توجد طريقة لتجميد جزء من احتياطي الذهب والعملات الأجنبية بالدولار واليورو. وخلص البنك المركزي إلى أن "العملات غير النقدية تنعكس دائما في حسابات المراسلين في البنوك الأجنبية وبالتالي يمكن تجميدها".
ووفقا للبنك المركزي، فإنه في 18 فبراير/ شباط وصلت احتياطات البنك من النقد الأجنبي للحد الأقصى في تاريخه، بعد أن زادت خلال الأسبوع إلى 643.2 مليار دولار من 639.6 مليار دولار. يكشف البنك المركزي عن بيانات حول حصة العملات في الاحتياطيات مع تأخر ستة أشهر: اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران ، كانت حصة الأصول الدولارية في إجمالي المحفظة 16.4% ، اليورو - 32.3% ، الجنيه الإسترليني - 6.5% ، اليوان - 13.1% عملات أخرى - 10%. وبلغت حصة الذهب في نهاية يونيو من العام الماضي 21.7%. وبالتالي ، استحوذ الذهب واليوان على 34.8% اعتبارًا من 30 يونيو 2021.