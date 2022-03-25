https://arabic.sputniknews.com/20220325/المركزي-الليبي-يرسل-مليار-دينار-لتوفير-السيولة-في-المنطقة-الشرقية-1060449122.html
"المركزي الليبي" يرسل مليار دينار لتوفير السيولة في المنطقة الشرقية
"المركزي الليبي" يرسل مليار دينار لتوفير السيولة في المنطقة الشرقية
أعلن المصرف المركزي الليبي في طرابلس العاصمة، عن إرساله مليار دينار للمصرف المركزي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:06+0000
2022-03-25T12:06+0000
2022-03-25T12:06+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان نشره المصرف المركزي الليبي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أنه اتخذ قرارا بإرسال سيولة مالية بقيمة مليار دينار للمصرف المركزي بنغازي، بعد التنسيق مع نائب المصرف بالمنطقة الشرقية.ووفقا للبيان فقد قام المحافظ بهذه الخطوة بناءً على قرب شهر رمضان، وحاجة المصرف في المنطقة الشرقية إلى السيولة، خاصة وأن المنطقة تعاني من أزمة كبيرة في توفير السيولة في البنوك، حسب تعبير البيان.يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي، كان قد أعلن بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل، مؤكدا في بيان له أن "الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
"المركزي الليبي" يرسل مليار دينار لتوفير السيولة في المنطقة الشرقية
أعلن المصرف المركزي الليبي في طرابلس العاصمة، عن إرساله مليار دينار للمصرف المركزي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وحسب بيان نشره المصرف المركزي الليبي
عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أنه اتخذ قرارا بإرسال سيولة مالية بقيمة مليار دينار للمصرف المركزي بنغازي، بعد التنسيق مع نائب المصرف بالمنطقة الشرقية.
ووفقا للبيان فقد
قام المحافظ بهذه الخطوة بناءً على قرب شهر رمضان، وحاجة المصرف في المنطقة الشرقية إلى السيولة، خاصة وأن المنطقة تعاني من أزمة كبيرة في توفير السيولة في البنوك، حسب تعبير البيان.
يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي، كان قد أعلن بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف
، وذلك عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل، مؤكدا في بيان له أن "الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".
ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".