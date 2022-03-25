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الهند تدعو الصين إلى تحسين العلاقات بفض الاشتباك على الحدود
الهند تدعو الصين إلى تحسين العلاقات بفض الاشتباك على الحدود
دعت الهند، اليوم الجمعة، جارتها الصين إلى تحسين العلاقات بين البلدين عن طريق فض الاشتباك على الحدود المشتركة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:09+0000
2022-03-25T10:09+0000
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ونقلت وكالة أنباء آسيا "ANI" عن وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار قوله، اليوم الجمعة، إن السلام والهدوء في المناطق الحدودية مع الصين كانا أساس العلاقات المستقرة والتعاونية بين البلدين.أدلى جايشانكار بتلك التصريحات بعد أن أجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في نيودلهي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تناول خلالها الطرفان أجندة واسعة وموضوعية بصراحة وانفتاح.من جانبه قال مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، اليوم الجمعة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يجب أن يكون هناك "فك اشتباك كامل" في المناطق الحدودية حتى تمضي العلاقات الهندية الصينية إلى الأمام.وحول تحسين الأوضاع على الحدود، صرح جايشانكار للصحفيين بعد محادثات على مستوى الوفود مع وزير الخارجية الصيني، قائلا: "يمكنني وصف الوضع الحالي بأن العمل جار، ومن الواضح أنه يجري بوتيرة أبطأ مما هو مرغوب، وكانت محادثاتي مع وزير الخارجية وانغ يي اليوم تهدف إلى تسريع هذه العملية".وتابع الوزير الهندي: "لقد ظهر تأثير التوتر في المناطق الحدودية على العلاقة بين البلدين في العامين الماضيين، وهذا طبيعي فقط لأن السلام والهدوء في المناطق الحدودية كانا أساس العلاقات المستقرة والتعاونية، وبالفعل، فقد صممنا اتفاقيات لتعزيز هذه الأسس ودرء ما نشهده اليوم من أوضاع ".وقالت المصادر الحكومية في اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي دوفال، إن البلدين شددا على أن لا ينتهكا السلم المتبادل، وأضافت المصادر أن الجارتين الآسيويتين اتفقتا أيضا على العمل في نفس الاتجاه وحل القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/صحيفة-الصين-تسلح-باكستان-في-مواجهة-الهند-بطائرات-وسفن-متطورة-1058913374.html
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الهند تدعو الصين إلى تحسين العلاقات بفض الاشتباك على الحدود

10:09 GMT 25.03.2022
© AP Photo / Manish Swarupوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Manish Swarup
دعت الهند، اليوم الجمعة، جارتها الصين إلى تحسين العلاقات بين البلدين عن طريق فض الاشتباك على الحدود المشتركة.
ونقلت وكالة أنباء آسيا "ANI" عن وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار قوله، اليوم الجمعة، إن السلام والهدوء في المناطق الحدودية مع الصين كانا أساس العلاقات المستقرة والتعاونية بين البلدين.
أدلى جايشانكار بتلك التصريحات بعد أن أجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في نيودلهي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تناول خلالها الطرفان أجندة واسعة وموضوعية بصراحة وانفتاح.
من جانبه قال مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، اليوم الجمعة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يجب أن يكون هناك "فك اشتباك كامل" في المناطق الحدودية حتى تمضي العلاقات الهندية الصينية إلى الأمام.
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وحول تحسين الأوضاع على الحدود، صرح جايشانكار للصحفيين بعد محادثات على مستوى الوفود مع وزير الخارجية الصيني، قائلا: "يمكنني وصف الوضع الحالي بأن العمل جار، ومن الواضح أنه يجري بوتيرة أبطأ مما هو مرغوب، وكانت محادثاتي مع وزير الخارجية وانغ يي اليوم تهدف إلى تسريع هذه العملية".
وتابع الوزير الهندي: "لقد ظهر تأثير التوتر في المناطق الحدودية على العلاقة بين البلدين في العامين الماضيين، وهذا طبيعي فقط لأن السلام والهدوء في المناطق الحدودية كانا أساس العلاقات المستقرة والتعاونية، وبالفعل، فقد صممنا اتفاقيات لتعزيز هذه الأسس ودرء ما نشهده اليوم من أوضاع ".
وقالت المصادر الحكومية في اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي دوفال، إن البلدين شددا على أن لا ينتهكا السلم المتبادل، وأضافت المصادر أن الجارتين الآسيويتين اتفقتا أيضا على العمل في نفس الاتجاه وحل القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن.
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