https://arabic.sputniknews.com/20220325/الولايات-المتحدة-تعتزم-زيادة-الضغط-على-إيران-إذا-فشلت-الدبلوماسية-1060454847.html
الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، عزم بلاده تكثيف الضغط على إيران بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إذا فشلت محادثات العودة إلى خطة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:45+0000
2022-03-25T13:45+0000
2022-03-25T13:45+0000
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إيران
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "بالطبع، إذا فشلت الدبلوماسية، فسنعمل بجد بالتنسيق مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران".وتابع المسؤول الأمريكي، خلال الوقت الماضي، حقق المفاوضون "تقدما كبيرا في القضاء على عدد كبير من القضايا الخلافية اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي".وأضاف سوليفان: "ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من القضايا المعقدة وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".وفي وقت سابق، نقلت وكالة إرنا، مساء الأربعاء الماضي، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان تأكيده أن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد.وشدد الوزير الإيراني على أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية، نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في العاصمة النمساوية، فيينا، مضيفا أن بلاده اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أبلغته إيران للجانب الأمريكي حيال أحدث مقترحاتها للتوصل إلى الاتفاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران
الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، عزم بلاده تكثيف الضغط على إيران بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إذا فشلت محادثات العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "بالطبع، إذا فشلت الدبلوماسية، فسنعمل بجد بالتنسيق مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران".
وتابع المسؤول الأمريكي، خلال الوقت الماضي، حقق المفاوضون "تقدما كبيرا في القضاء على عدد كبير من القضايا الخلافية اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي".
وأضاف سوليفان: "ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من القضايا المعقدة وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة إرنا
، مساء الأربعاء الماضي، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان تأكيده أن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد.
وشدد الوزير الإيراني على أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية
، نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في العاصمة النمساوية، فيينا، مضيفا أن بلاده اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أبلغته إيران للجانب الأمريكي حيال أحدث مقترحاتها للتوصل إلى الاتفاق.