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الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، عزم بلاده تكثيف الضغط على إيران بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إذا فشلت محادثات العودة إلى خطة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:45+0000
2022-03-25T13:45+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "بالطبع، إذا فشلت الدبلوماسية، فسنعمل بجد بالتنسيق مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران".وتابع المسؤول الأمريكي، خلال الوقت الماضي، حقق المفاوضون "تقدما كبيرا في القضاء على عدد كبير من القضايا الخلافية اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي".وأضاف سوليفان: "ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من القضايا المعقدة وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".وفي وقت سابق، نقلت وكالة إرنا، مساء الأربعاء الماضي، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان تأكيده أن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد.وشدد الوزير الإيراني على أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية، نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في العاصمة النمساوية، فيينا، مضيفا أن بلاده اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أبلغته إيران للجانب الأمريكي حيال أحدث مقترحاتها للتوصل إلى الاتفاق.
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أخبار العالم الآن, إيران

الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية

13:45 GMT 25.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، عزم بلاده تكثيف الضغط على إيران بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إذا فشلت محادثات العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "بالطبع، إذا فشلت الدبلوماسية، فسنعمل بجد بالتنسيق مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران".
وتابع المسؤول الأمريكي، خلال الوقت الماضي، حقق المفاوضون "تقدما كبيرا في القضاء على عدد كبير من القضايا الخلافية اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي".
وأضاف سوليفان: "ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من القضايا المعقدة وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة إرنا، مساء الأربعاء الماضي، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان تأكيده أن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد.
وشدد الوزير الإيراني على أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية، نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في العاصمة النمساوية، فيينا، مضيفا أن بلاده اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أبلغته إيران للجانب الأمريكي حيال أحدث مقترحاتها للتوصل إلى الاتفاق.
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