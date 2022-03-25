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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/اليابان-تجمد-أصول-25-مواطنا-روسيا-إضافيا-1060431905.html
اليابان تجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا
اليابان تجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا
ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم الجمعة، أن اليابان ستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T04:21+0000
2022-03-25T04:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اليابان
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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياسي، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.بالمقابل، وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بوقت سابق، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر الكوريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لتوسيع-العقوبات-على-روسيا-وبيلاروس-بسبب-أوكرانيا-1060431778.html
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اليابان

اليابان تجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا

04:21 GMT 25.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / POOL
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ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم الجمعة، أن اليابان ستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمس الخميس، إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضع البلد الأكثر تفضيلا من الناحية التجارية، فضلا عن حرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع العقوبات على روسيا وبيلاروس بسبب أوكرانيا
03:58 GMT
في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياسي، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.
بالمقابل، وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بوقت سابق، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر الكوريل.
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