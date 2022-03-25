https://arabic.sputniknews.com/20220325/بايدن-يتناول-البيتزا-مع-الجنود-الأمريكيين-قبل-لقاء-الرئيس-البولندي-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1060460743.html
بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو
بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو
التقى الرئيس بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:45+0000
2022-03-25T15:45+0000
2022-03-25T15:57+0000
العالم
منوعات
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ويظهر في الفيديو أن بايدن التقى في بولندا بأعضاء إحدى فرق الجيش الأمريكي المتواجدة هناك، وتناولوا البيتزا داخل كفتريا والتقطوا الصور مع رئيسهم.وكان من المفترض في البداية أن يجتمع مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات
بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو
15:45 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 25.03.2022)
التقى الرئيس بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا.
ويظهر في الفيديو أن بايدن التقى في بولندا بأعضاء إحدى فرق الجيش الأمريكي المتواجدة هناك، وتناولوا البيتزا داخل كفتريا والتقطوا الصور مع رئيسهم.
وكان من المفترض في البداية أن يجتمع مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.