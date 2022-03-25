عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/بايدن-يتناول-البيتزا-مع-الجنود-الأمريكيين-قبل-لقاء-الرئيس-البولندي-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1060460743.html
بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو
بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو
التقى الرئيس بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:45+0000
2022-03-25T15:57+0000
العالم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
ويظهر في الفيديو أن بايدن التقى في بولندا بأعضاء إحدى فرق الجيش الأمريكي المتواجدة هناك، وتناولوا البيتزا داخل كفتريا والتقطوا الصور مع رئيسهم.وكان من المفترض في البداية أن يجتمع مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات

بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو

15:45 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 25.03.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
التقى الرئيس بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا.
ويظهر في الفيديو أن بايدن التقى في بولندا بأعضاء إحدى فرق الجيش الأمريكي المتواجدة هناك، وتناولوا البيتزا داخل كفتريا والتقطوا الصور مع رئيسهم.
وكان من المفترض في البداية أن يجتمع مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала