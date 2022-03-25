بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة... فيديو
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت مقاطع فيديو له وهو يقرأ من ورقة أمامه "أسماء الصحفيين" ممن سيستقبل منهم الأسئلة.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو، يظهر فيه بايدن ممسكا بورقة خلال مؤتمر صحفي مكتوب بها أسماء الصحفيين الذي سيوجهون له الأسئلة.
Biden was the only world leader who didn’t answer any questions upon arrival. Then, he admits he has a list to call from. What a dumbas$. Ugh. https://t.co/77WrJ0qwGl— LD-50 (@AZLD501) March 24, 2022
وتسبب الفيديو في هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم وخاصة أن الساسة الأمريكيين دائما ما يتحدثون عن الحرية والديمقراطية.
Every single person in the audience knows why Biden was given a list. It is not a secret. https://t.co/qGY777yLl6— Barbara Fritchie (@Barbaren7) March 24, 2022
وكتب مواطن أمريكي تعليقا على الفيديو أنه "غير كفء عقليًا ويجب عزله".
He’s mentally incompetent and should be impeached. #Biden https://t.co/0gvz6NXrUk— Greg Gaylor (@SMUMustangAlum) March 24, 2022
وقال آخر "نموذج جديد من الضعف".
وعلقت سيدة أخرى قائلة: "يعرف كل فرد من الجمهور سبب إعطاء بايدن قائمة. هذا ليس سرا".
Another example of weakness https://t.co/KULAP316RP— Mike (@Mike82576588) March 24, 2022
ووصفت سيدة أخرى ما فعله بايدن بالغباء، قائلة إنه "الرئيس الوحيد في العالم الذي لم يرد على أي أسئلة عند وصوله، ثم نراه يعترف أن لديه قائمة ينادي منها. يا له من غبي".
وعلى صعيد العالم العربي، قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا، مضيفا أن هذا لم يحدث مع أي رئيس أمريكي آخر".
الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة— أحمد الفراج (@amhfarraj) March 24, 2022
بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا
لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس امريكي آخر https://t.co/7wk6l3Q95v