عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/بايدن-يقرأ-من-ورقة-أسماء-الصحفيين-الذي-تم-تحديدهم-سلفا-ليطرحوا-أسئلة-فيديو-1060438918.html
بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة... فيديو
بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة... فيديو
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت مقاطع فيديو له وهو يقرأ من ورقة أمامه "أسماء الصحفيين" ممن سيستقبل منهم... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:44+0000
2022-03-25T08:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو، يظهر فيه بايدن ممسكا بورقة خلال مؤتمر صحفي مكتوب بها أسماء الصحفيين الذي سيوجهون له الأسئلة.وتسبب الفيديو في هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم وخاصة أن الساسة الأمريكيين دائما ما يتحدثون عن الحرية والديمقراطية.وكتب مواطن أمريكي تعليقا على الفيديو أنه "غير كفء عقليًا ويجب عزله".وقال آخر "نموذج جديد من الضعف".وعلقت سيدة أخرى قائلة: "يعرف كل فرد من الجمهور سبب إعطاء بايدن قائمة. هذا ليس سرا".ووصفت سيدة أخرى ما فعله بايدن بالغباء، قائلة إنه "الرئيس الوحيد في العالم الذي لم يرد على أي أسئلة عند وصوله، ثم نراه يعترف أن لديه قائمة ينادي منها. يا له من غبي".وعلى صعيد العالم العربي، قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا، مضيفا أن هذا لم يحدث مع أي رئيس أمريكي آخر".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة... فيديو

08:44 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت مقاطع فيديو له وهو يقرأ من ورقة أمامه "أسماء الصحفيين" ممن سيستقبل منهم الأسئلة.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو، يظهر فيه بايدن ممسكا بورقة خلال مؤتمر صحفي مكتوب بها أسماء الصحفيين الذي سيوجهون له الأسئلة.
وتسبب الفيديو في هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم وخاصة أن الساسة الأمريكيين دائما ما يتحدثون عن الحرية والديمقراطية.
وكتب مواطن أمريكي تعليقا على الفيديو أنه "غير كفء عقليًا ويجب عزله".
وقال آخر "نموذج جديد من الضعف".
وعلقت سيدة أخرى قائلة: "يعرف كل فرد من الجمهور سبب إعطاء بايدن قائمة. هذا ليس سرا".
ووصفت سيدة أخرى ما فعله بايدن بالغباء، قائلة إنه "الرئيس الوحيد في العالم الذي لم يرد على أي أسئلة عند وصوله، ثم نراه يعترف أن لديه قائمة ينادي منها. يا له من غبي".
وعلى صعيد العالم العربي، قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا، مضيفا أن هذا لم يحدث مع أي رئيس أمريكي آخر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала