https://arabic.sputniknews.com/20220325/بايدن-يقرأ-من-ورقة-أسماء-الصحفيين-الذي-تم-تحديدهم-سلفا-ليطرحوا-أسئلة-فيديو-1060438918.html

بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة... فيديو

بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة... فيديو

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت مقاطع فيديو له وهو يقرأ من ورقة أمامه "أسماء الصحفيين" ممن سيستقبل منهم... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T08:44+0000

2022-03-25T08:44+0000

2022-03-25T08:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو، يظهر فيه بايدن ممسكا بورقة خلال مؤتمر صحفي مكتوب بها أسماء الصحفيين الذي سيوجهون له الأسئلة.وتسبب الفيديو في هجوم لاذع على الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم وخاصة أن الساسة الأمريكيين دائما ما يتحدثون عن الحرية والديمقراطية.وكتب مواطن أمريكي تعليقا على الفيديو أنه "غير كفء عقليًا ويجب عزله".وقال آخر "نموذج جديد من الضعف".وعلقت سيدة أخرى قائلة: "يعرف كل فرد من الجمهور سبب إعطاء بايدن قائمة. هذا ليس سرا".ووصفت سيدة أخرى ما فعله بايدن بالغباء، قائلة إنه "الرئيس الوحيد في العالم الذي لم يرد على أي أسئلة عند وصوله، ثم نراه يعترف أن لديه قائمة ينادي منها. يا له من غبي".وعلى صعيد العالم العربي، قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا، مضيفا أن هذا لم يحدث مع أي رئيس أمريكي آخر".

الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن