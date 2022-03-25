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https://arabic.sputniknews.com/20220325/بث-مباشر-لمباراة-مصر-والسنغال-في-التصفيات-المؤهلة-لكأس-العالم-1060466500.html
مصر تفوزعلى السنغال بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
مصر تفوزعلى السنغال بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
فاز المنتخب المصري لكرة القدم بهدف دون رد على نظيره السنغالي في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T19:01+0000
2022-03-25T21:55+0000
منتخب مصر الوطني
بطولة كأس العالم 2022
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منتخب مصر الوطني, بطولة كأس العالم 2022, новый онлайн для белой редактуры
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي

مصر تفوزعلى السنغال بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

19:01 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 25.03.2022)
فاز المنتخب المصري لكرة القدم بهدف دون رد على نظيره السنغالي في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
الجديد أولاًالقديم أولاً
21:23 GMT 25.03.2022
الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة
21:23 GMT 25.03.2022
ضربة حرة للسنغال
21:22 GMT 25.03.2022
دقيقة واحدة متبقية من عمر المباراة
21:21 GMT 25.03.2022
تبديل لمصر: خروج: تريزيجيه ونزول دونجا
21:19 GMT 25.03.2022
الحكم يحتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع
21:19 GMT 25.03.2022
خطيرة في يد الشناوي
21:17 GMT 25.03.2022
الدقائق الأخيرة من عمر المباراة
21:16 GMT 25.03.2022
تسديدة قوية من عمر مرموش في الشباك الخارجية للحارس السنغالي
21:14 GMT 25.03.2022
ضربة ركنية من نصيب الفراعنة
21:13 GMT 25.03.2022
تمريرات متتالية للمنتخب المصري في وسط الملعب
21:10 GMT 25.03.2022
راسية من تريزيجيه سهلة في يد الحارس السنغالي
21:09 GMT 25.03.2022
الدقيقة 80 والمنتخب المصري متقدم بهدف دون رد
21:09 GMT 25.03.2022
سقوط الشناوي بعد تدخل قوي مع كاليدو كوليبالي
21:07 GMT 25.03.2022
الشناوي ينقذ هدف مؤكد للسنغال وضربة ركنية
21:06 GMT 25.03.2022
إنزاح لتريزيجيه بعد تدخل قوي مع شيخو كوياتيه
21:05 GMT 25.03.2022
تسديدة مصرية سهلة في يد حارس المرمى إدوارد ميندي
21:05 GMT 25.03.2022
سقوط عمر جابر وضربة حرة لمصر بعد عرقلته من شيخو كوياتيه
21:04 GMT 25.03.2022
ضغط متواصل لاسود التيرانجا
21:03 GMT 25.03.2022
الونش يتصدى لها ويشتتها بعيدا
21:02 GMT 25.03.2022
ضغط لاسماعيلا يسار وضربة حرة للمنتخب السنغالي من منطقة في غاية الخطورة
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