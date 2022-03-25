مصر تفوزعلى السنغال بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

فاز المنتخب المصري لكرة القدم بهدف دون رد على نظيره السنغالي في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
21:23 GMT 25.03.2022
الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة
21:23 GMT 25.03.2022
ضربة حرة للسنغال
21:22 GMT 25.03.2022
دقيقة واحدة متبقية من عمر المباراة
21:21 GMT 25.03.2022
تبديل لمصر: خروج: تريزيجيه ونزول دونجا
21:19 GMT 25.03.2022
الحكم يحتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع
21:19 GMT 25.03.2022
خطيرة في يد الشناوي
21:17 GMT 25.03.2022
الدقائق الأخيرة من عمر المباراة
21:16 GMT 25.03.2022
تسديدة قوية من عمر مرموش في الشباك الخارجية للحارس السنغالي
21:14 GMT 25.03.2022
ضربة ركنية من نصيب الفراعنة
21:13 GMT 25.03.2022
تمريرات متتالية للمنتخب المصري في وسط الملعب
21:10 GMT 25.03.2022
راسية من تريزيجيه سهلة في يد الحارس السنغالي
21:09 GMT 25.03.2022
الدقيقة 80 والمنتخب المصري متقدم بهدف دون رد
21:09 GMT 25.03.2022
سقوط الشناوي بعد تدخل قوي مع كاليدو كوليبالي
21:07 GMT 25.03.2022
الشناوي ينقذ هدف مؤكد للسنغال وضربة ركنية
21:06 GMT 25.03.2022
إنزاح لتريزيجيه بعد تدخل قوي مع شيخو كوياتيه
21:05 GMT 25.03.2022
تسديدة مصرية سهلة في يد حارس المرمى إدوارد ميندي
21:05 GMT 25.03.2022
سقوط عمر جابر وضربة حرة لمصر بعد عرقلته من شيخو كوياتيه
21:04 GMT 25.03.2022
ضغط متواصل لاسود التيرانجا
21:03 GMT 25.03.2022
الونش يتصدى لها ويشتتها بعيدا
21:02 GMT 25.03.2022
ضغط لاسماعيلا يسار وضربة حرة للمنتخب السنغالي من منطقة في غاية الخطورة