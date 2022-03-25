عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/بريطانيا-العقوبات-المفروضة-على-احتياطيات-النقد-الأجنبي-لروسيا-تنطبق-أيضا-على-الذهب-1060450170.html
بريطانيا: العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضا على الذهب
بريطانيا: العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضا على الذهب
أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضًا على الذهب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:24+0000
2022-03-25T12:24+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102567/96/1025679602_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e74b7267e803918c153a2fd7c43f8a40.jpg
ووفقا لبيان الخارجية، "تم تحديث الإجراءات (بشأن تنفيذ العقوبات) لتوضيح أن الحظر المفروض على الخدمات المالية وأصول النقد الأجنبي واحتياطاته ينطبق أيضًا على معاملات الذهب".وفي وقت سابق من اليوم، قال بنك روسيا المركزي إن "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".وفرضت روسيا قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102567/96/1025679602_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5d362dfc448ddf0121ed65cefd8cd954.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

بريطانيا: العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضا على الذهب

12:24 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضًا على الذهب.
ووفقا لبيان الخارجية، "تم تحديث الإجراءات (بشأن تنفيذ العقوبات) لتوضيح أن الحظر المفروض على الخدمات المالية وأصول النقد الأجنبي واحتياطاته ينطبق أيضًا على معاملات الذهب".
وفي وقت سابق من اليوم، قال بنك روسيا المركزي إن "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".
وفرضت روسيا قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала