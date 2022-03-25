https://arabic.sputniknews.com/20220325/بريطانيا-العقوبات-المفروضة-على-احتياطيات-النقد-الأجنبي-لروسيا-تنطبق-أيضا-على-الذهب-1060450170.html
بريطانيا: العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضا على الذهب
بريطانيا: العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضا على الذهب
أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضًا على الذهب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:24+0000
2022-03-25T12:24+0000
2022-03-25T12:24+0000
روسيا
العالم
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ووفقا لبيان الخارجية، "تم تحديث الإجراءات (بشأن تنفيذ العقوبات) لتوضيح أن الحظر المفروض على الخدمات المالية وأصول النقد الأجنبي واحتياطاته ينطبق أيضًا على معاملات الذهب".وفي وقت سابق من اليوم، قال بنك روسيا المركزي إن "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".وفرضت روسيا قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بريطانيا: العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضا على الذهب
أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات المفروضة على احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا تنطبق أيضًا على الذهب.
ووفقا لبيان الخارجية، "تم تحديث الإجراءات (بشأن تنفيذ العقوبات) لتوضيح أن الحظر المفروض على الخدمات المالية وأصول النقد الأجنبي واحتياطاته ينطبق أيضًا على معاملات الذهب".
وفي وقت سابق من اليوم، قال بنك روسيا المركزي إن "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".
وفرضت روسيا قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.