https://arabic.sputniknews.com/20220325/بسبب-الوحش-مجموعة-السبع-والاتحاد-الأوروبي-يدينان-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1060461975.html
بسبب "الوحش".. مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
بسبب "الوحش".. مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
أدان قادة مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، وحثا بيونغ يانغ على استئناف الوقف الاختياري الذي... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:26+0000
2022-03-25T16:26+0000
2022-03-25T16:26+0000
كوريا الشمالية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال القادة في بيان صادر عن الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع إن "هذه التصرفات الطائشة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وتشكل خطرا هائلا وغير متوقع على الطيران المدني الدولي والملاحة البحرية في المنطقة وتتطلب ردا موحدا من المجتمع الدولي"، على ما نقلته وكالة "رويترز".وأمس الخميس، أجرت كورويا الشمالية المسلحة نوويا أول اختبار كامل للصواريخ البالستية العابرة للقارات منذ عام 2017.وتشير بيانات الرحلة إلى أن الصاروخ طار أعلى وأطول من أي اختبار سابق لكوريا الشمالية قبل أن يصطدم بالبحر غرب اليابان.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على التجربة بشكل مباشر، وأن السلاح عامل أساسي لردع حرب نووية.ويدور الحديث عن الصاروخ هواسونغ-17، الذي يوصف بأنه "الصاروخ الوحش"، والذي تم الكشف عنه لأول مرة عام 2020 في عرض عسكري، ومثل حجمه الضخم مفاجئة حتى للمحللين المخضرمين.وقال أنكيت باندا المحلل العسكري من مؤسسة كارنيغي البحثية، في تعليقه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على عملية إطلاق الصاروخ يوم الخميس: "تواصل كوريا الشمالية جهودها لتحسين ردعها النووي. إنه أكبر صاروخ في مخزونها وقد يحمل في يوم من الأيام عدة رؤوس حربية".وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد أصدرت بيانا عقب إطلاق "الوحش" قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-تختبر-نوعا-جديدا-من-الصواريخ-البالستية-العابرة-للقارات-1060375709.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, أخبار الاتحاد الأوروبي
بسبب "الوحش".. مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
أدان قادة مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، وحثا بيونغ يانغ على استئناف الوقف الاختياري الذي أعلنته لإطلاق الصواريخ.
وقال القادة في بيان صادر عن الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع إن "هذه التصرفات الطائشة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وتشكل خطرا هائلا وغير متوقع على الطيران المدني الدولي والملاحة البحرية في المنطقة وتتطلب ردا موحدا من المجتمع الدولي"، على ما نقلته وكالة "رويترز
".
وأمس الخميس، أجرت كورويا الشمالية المسلحة نوويا أول اختبار كامل للصواريخ البالستية العابرة للقارات منذ عام 2017.
وتشير بيانات الرحلة إلى أن الصاروخ طار أعلى وأطول من أي اختبار سابق لكوريا الشمالية قبل أن يصطدم بالبحر غرب اليابان.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على التجربة بشكل مباشر، وأن السلاح عامل أساسي لردع حرب نووية.
ويدور الحديث عن الصاروخ هواسونغ-17، الذي يوصف بأنه "الصاروخ الوحش"، والذي تم الكشف عنه لأول مرة عام 2020 في عرض عسكري، ومثل حجمه الضخم مفاجئة حتى للمحللين المخضرمين.
وقال أنكيت باندا المحلل العسكري من مؤسسة كارنيغي البحثية، في تعليقه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي
" على عملية إطلاق الصاروخ يوم الخميس: "تواصل كوريا الشمالية جهودها لتحسين ردعها النووي. إنه أكبر صاروخ في مخزونها وقد يحمل في يوم من الأيام عدة رؤوس حربية".
وكانت وزارة الدفاع اليابانية
قد أصدرت بيانا عقب إطلاق "الوحش" قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".