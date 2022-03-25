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بعد اجتماع شرم الشيخ... لماذا ذهب السيسي وابن زايد والكاظمي إلى ملك الأردن؟
بعد اجتماع شرم الشيخ... لماذا ذهب السيسي وابن زايد والكاظمي إلى ملك الأردن؟
عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، لقاء رباعيا يضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:10+0000
2022-03-25T14:14+0000
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وذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، لافتة إلى أنه جرى بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدؤها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وابن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأشارت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن السيسي "التقى بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت".وأضافت أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/هيئة-البث-القمة-المصرية-الإماراتية-الإسرائيلية-تناولت-زيارة-الأسد-للإمارات-1060340822.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن

بعد اجتماع شرم الشيخ... لماذا ذهب السيسي وابن زايد والكاظمي إلى ملك الأردن؟

14:10 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 25.03.2022)
© Sputnik . Egyptian Presidencyالسيسي وملك الأردن
السيسي وملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Egyptian Presidency
عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، لقاء رباعيا يضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العقبة جنوبي المملكة.
وذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، لافتة إلى أنه جرى بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.
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ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدؤها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.
كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وابن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأشارت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن السيسي "التقى بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت".
وأضافت أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".
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