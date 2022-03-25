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https://arabic.sputniknews.com/20220325/بعد-إعلان-وفاتها-تداول-فيديو-لما-قالته-مادلين-أولبرايت-عن-قتل-أطفال-العراق-1060437106.html
بعد إعلان وفاتها... تداول فيديو لما قالته مادلين أولبرايت عن قتل أطفال العراق
بعد إعلان وفاتها... تداول فيديو لما قالته مادلين أولبرايت عن قتل أطفال العراق
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، عن مقتل أطفال العراق، وذلك عقب إعلان وفاتها. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:51+0000
2022-03-25T07:51+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي الفيديو يظهر أن المقطع المتداول أخذ من مقابلة كانت قد أجرتها أولبرايت مع برنامج 60 دقيقة.ووجهت مقدمة البرنامج سؤال لأولبرايت، قائلة: "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، فهل هذا الثمن مناسب لعقاب صدام؟".ووصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أولبرايت بـ "العجوز الشمطاء"، و"المتسببة بوفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين".وتوفيت مادلين أولبرايت، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما؛ وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة.وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.
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العراق, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إعلان وفاتها... تداول فيديو لما قالته مادلين أولبرايت عن قتل أطفال العراق

07:51 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / Bob Strongالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك وارن كريستوفر، 1995
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك وارن كريستوفر، 1995 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / Bob Strong
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، عن مقتل أطفال العراق، وذلك عقب إعلان وفاتها.
وفي الفيديو يظهر أن المقطع المتداول أخذ من مقابلة كانت قد أجرتها أولبرايت مع برنامج 60 دقيقة.
ووجهت مقدمة البرنامج سؤال لأولبرايت، قائلة: "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، فهل هذا الثمن مناسب لعقاب صدام؟".

وردا على السؤال، أجابت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن مستحق..".

ووصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أولبرايت بـ "العجوز الشمطاء"، و"المتسببة بوفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين".
وتوفيت مادلين أولبرايت، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما؛ وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة.
وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال - سبوتنيك عربي
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
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