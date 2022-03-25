بعد إعلان وفاتها... تداول فيديو لما قالته مادلين أولبرايت عن قتل أطفال العراق
© AFP 2022 / Bob Strongالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك وارن كريستوفر، 1995
© AFP 2022 / Bob Strong
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات أدلت بها مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، عن مقتل أطفال العراق، وذلك عقب إعلان وفاتها.
وفي الفيديو يظهر أن المقطع المتداول أخذ من مقابلة كانت قد أجرتها أولبرايت مع برنامج 60 دقيقة.
ماتت اليوم مادلين اولبرايت وزيرة خارجية امريكا السابقة— أحمد الفراج (@amhfarraj) March 24, 2022
بعدما تم فرض حصار وعقوبات على العراق، مات نصف مليون طفل عراقي بسبب نقص الغذاء والدواء
سئلت اولبرايت👇: هل موت نصف مليون طفل ثمن مناسب لعقاب صدام
قالت :نعم
رغم مرور السنوات، ما قالته الشمطاء لا يزال يهزّني من الأعماق https://t.co/GBt2L4a83g
ووجهت مقدمة البرنامج سؤال لأولبرايت، قائلة: "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، فهل هذا الثمن مناسب لعقاب صدام؟".
وردا على السؤال، أجابت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن مستحق..".
يتعلق في هذه اللحظة برقبة مادلين أولبرايت نصف مليون طفلٍ بريءٍ كانت لا ترى في قتلهم أكثر من "ثمن يستحق الدفع"…!— Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) March 24, 2022
هي الآن تواجههم جميعاً واحداً واحداً أمام محكمة العدل الإلهية الكبرى. https://t.co/ULnDtU2jwO
ووصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أولبرايت بـ "العجوز الشمطاء"، و"المتسببة بوفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين".
وتوفيت مادلين أولبرايت، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما؛ وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة.
What a clip pic.twitter.com/0Q5MuLkUqR— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 23, 2022
وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
24 مارس, 13:04 GMT