https://arabic.sputniknews.com/20220325/بعد-رحيل-الفنان-أحمد-حلاوة-بكورونا-آخر-كلماته-قبل-الوفاة-وغادر-قبل-مشاهدة-فيلمه-الأخير-1060458052.html

بعد رحيل الفنان أحمد حلاوة بكورونا... آخر كلماته قبل الوفاة وغادر قبل مشاهدة فيلمه الأخير

بعد رحيل الفنان أحمد حلاوة بكورونا... آخر كلماته قبل الوفاة وغادر قبل مشاهدة فيلمه الأخير

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنان المصري أحمد حلاوة، عن عمر 73 عاما، والذي ظل يصارع مرض (كوفيد-‏‏19) منذ الشهر الماضي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T14:48+0000

2022-03-25T14:48+0000

2022-03-25T14:48+0000

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وقالت نقابة الممثلين المصريين في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان، أحمد حلاوة.. ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".وأعلنت عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي، الفنانة نهال عنبر، في تصريحات لبوابة "الأهرام" المصرية إن جنازة أحمد حلاوة سيتم تشييعها غدا السبت.آخر كلماته قبل الوفاةنشرت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" قبل أسبوعين آخر تسجيل صوتي له من أجل طمأنة متابعيه ومحبيه، والذي يقول فيه: "إن كنت سأقابل الله سأقابله بوجه كريم ما المشكلة في ذلك، إلى كل حبايبي وأصدقائي وأولادي كل من سأل عني ولم يسأل أتمنى إلا أرى مكروها في أحد، أنا الحمد لله ربنا نجاني وقمت بالسلامة من المرض المخيف دا، ولكن في بعض الحاجات بنعالجها، إن شاء الله على خير".رحل قبل مشاهدة آخر أعماله الفنيةتوفي أحمد حلاوة قبل مشاهدة آخر أعماله الفنية، وهو فيلم "الجواهرجي" من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، والذي انتهى من تصوير مشاهدة فيه أواخر العام الماضي، ويجسد في أحداثه دور حما هنيدي.فنان بدرجة أستاذينتمي أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة الشهير باسم أحمد حلاوة إلى أسرة فنية، إذ أنه ابن شقيق الفنان الراحل فايز حلاوة، الذي يعتبركمؤسس المسرح السياسي في مصر، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات في عام 1969، كما أنه حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي في القاهرة (قسم ديكور)، بالإضافة إلى بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973. كما أن حلاوة حصل في عام 1990 على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم إخراج) ، وكذلك على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، وقام بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.أشهر أدواره يعد أحمد حلاوة من أبرز ممثلي الكوميديا في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن أشهر أدواره مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده دور والد الفنان محمد هنيدي في مسرحية "طرائيعو"، ودوره في مسلسل "العراف" من بطولة عادل إمام، وكان آخر أعماله الفنية مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.وزارة الثقافة المصرية تنعاه بهذه الكلماتنعت وزيرة الثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، الفنان الراحل أحمد حلاوة، قائلة في بيان رسمي: "شكّل علامة بارزة فى فن التمثيل والإخراج، ونجح على المستويين العملي والأكاديمى في ابداع أعمال مميزة ستبقى راسخة في وجدان الجمهور".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/وفاة-الفنان-المصري-أحمد-حلاوة-1060454570.html

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أخبار الفنانين في مصر, فيروس كورونا, مجتمع