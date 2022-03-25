بعد يومين من اتفاقية الطيران المدني.. إسرائيل توقع اتفاقية عسكرية مع المغرب
وقع الجانبان الإسرائيلي والمغربي، اليوم الجمعة، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجال العسكري في العاصمة المغربية، الرباط.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أنه تتوالى الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين.
وأكد أدرعي أنه اختتمت أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية إلى المغرب، بمشاركة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، الميجر جنرال تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات العميد .ج.
ביקור צבאי רשמי ראשון במרוקו: ראש אגף אסטרטגיה ומעגל שלישי, אלוף טל קלמן, ראש חטיבת קשרי החוץ תת-אלוף אפי דפרין וראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, תת-אלוף ג׳ נועדו עם רמטכ"ל מרוקו, הגנרל בלחיר אל פארוק, ובכירים נוספים@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2022
צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/uYIarZ2AGO
والتقى الوفد العسكري الإسرائيلي بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وقادة الأركان العامة بما فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات، حيث استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية والتحديات التي تواجهها.
وبحث الطرفان، المغربي والإسرائيلي الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري.
وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الجمعة، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون عسكري بين الجانبين المغربي والإسرائيلي، واتفقا الجانبان على عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة، كما بحثا فرص المشاركة في إجراء مناورات دولية مشتركة.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون عسكري واتفق الى عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة. كما تم بحث فرص المشاركة في تمارين دولية مشت— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2022
وفي السياق نفسه، أوضحت الخارجية الإسرائيلية الأربعاء الماضي، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في الرباط، حيث وقَّع المذكرة عن الجانب الإسرائيلي، عمير بيريتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية.
ووصف الموقع الإلكتروني العبري "بحداري حريديم" الاتفاقية الجديدة بين بلادها والمغرب بأنها "تاريخية" وتدشن لمرحلة جديدة بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي.
ويذكر أن الحكومة المغربية وقعت على معاهدة أخرى مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، في التاسع عشر من الشهر الجاري.
ويشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
© Sputnikإنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
إنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
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