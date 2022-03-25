https://arabic.sputniknews.com/20220325/بوتين-التمييز-ضد-كل-ما-يتعلق-بروسيا-يتزايد-في-الغرب-1060450339.html

بوتين: التمييز ضد كل ما يتعلق بروسيا يتزايد في الغرب

بوتين: التمييز ضد كل ما يتعلق بروسيا يتزايد في الغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التمييز ضد كل مايتعلق بروسيا يتزايد في الغرب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T12:22+0000

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2022-03-25T12:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

فلاديمير بوتين

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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وأكد بوتين في لقاء مع الفائزين بالجائزة الرئاسية في الأدب والفن لأعمال الأطفال والشباب وكذلك الشخصيات الثقافية الشابة، "اليوم يحاولون إلغاء بلد كامل عمره ألف عام، شعبنا. أنا أتحدث عن التمييز التدريجي لكل شيء مرتبط بروسيا... حول هذا الاتجاه، الذي يتكشف في عدد من الدول الغربية ومع - التواطؤ الكامل وأحيانًا تشجيع النخب الحاكمة. تحولت ثقافة الإلغاء السيئة السمعة إلى إلغاء الثقافة".وأضاف أنه من خلال التعاطف المتبادل بين الناس، ستصنع الحقيقة طريقا لنفسها بغض النظر عن الاضطهاد في الغرب.ووفقا له، فإن الملحنين بيوتر تشايكوفسكي وديمتري شوستاكوفيتش وسيرغي رحمانينوف محرومون من الإعلانات، والكتاب الروس وكتبهم محظورة، مؤكدا أن آخر مرة قام فيها النازيون في ألمانيا بمثل هذه الحملة الجماهيرية لتدمير الأدب المرفوض منذ ما يقرب من 90 عاما.وأشار بوتين إلى أن الكتاب والكتب الروسية ممنوعة في الغرب، مؤكدا أن مثل هذه الأمور مستحيل أن تحدث في روسيا وأنه لا مكان للتعصب العرقي في روسيا، قائلا: "من المستحيل تخيل هذا في بلدنا، ونحن مؤمنون ضد هذا إلى حد كبير بفضل ثقافتنا الوطنية. بالنسبة لنا، لا ينفصل هذا عن الوطن، عن روسيا، حيث لا يوجد مكان للتعصب العرقي، حيث يوجد ممثلو العشرات من الجنسيات والجماعات العرقية عاشوا وعملوا وربوا الأطفال معا لعدة قرون".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فلاديمير بوتين, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)