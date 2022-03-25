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https://arabic.sputniknews.com/20220325/بيسكوف-مرحلة-الرومانسية-في-العلاقات-بين-روسيا-والناتو-انتهت-هم-بدؤوا-1060445772.html
بيسكوف: مرحلة الرومانسية في العلاقات بين روسيا والناتو انتهت... هم بدؤوا
بيسكوف: مرحلة الرومانسية في العلاقات بين روسيا والناتو انتهت... هم بدؤوا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن فترة الرومانسية في العلاقات بين روسيا وحلف الناتو قد مضت، وحلت محلها فترة الروتين. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:52+0000
2022-03-25T10:52+0000
العالم
روسيا
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وقال بيسكوف في السياق: تم تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو قبل الإعلان عن ذلك، وردا على ذلك أمر بوتين (الرئيس الروسي) مؤخرًا شويغو (وزير الدفاع) بتقديم مقترحات بشأن إجراءات تقوية الجناح الغربي للبلاد.وقال: لم تكن روسيا أبدًا البادئ: لم نتحرك نحو الناتو ، بل حلف الناتو هو من تحرك نحونا، وبالتالي خلق خطرًا علينا ومسببًا لقلقنا.وأكد أن "فترة العلاقات الرومانسية بين روسيا والناتو قد مضت وحلت محلها أيام العمل والروتين في العلاقات"، مشيرا إلى أن "الحلف نشأ لأداة مهمة المواجهة، وهو لا يزال يؤدي هذه الوظيفة. لا توجد وظيفة أخرى كي يقوم الناتو بأدائها".
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العالم, روسيا

بيسكوف: مرحلة الرومانسية في العلاقات بين روسيا والناتو انتهت... هم بدؤوا

10:52 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن فترة الرومانسية في العلاقات بين روسيا وحلف الناتو قد مضت، وحلت محلها فترة الروتين.
وقال بيسكوف في السياق: تم تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو قبل الإعلان عن ذلك، وردا على ذلك أمر بوتين (الرئيس الروسي) مؤخرًا شويغو (وزير الدفاع) بتقديم مقترحات بشأن إجراءات تقوية الجناح الغربي للبلاد.
وقال: لم تكن روسيا أبدًا البادئ: لم نتحرك نحو الناتو ، بل حلف الناتو هو من تحرك نحونا، وبالتالي خلق خطرًا علينا ومسببًا لقلقنا.
وأكد أن "فترة العلاقات الرومانسية بين روسيا والناتو قد مضت وحلت محلها أيام العمل والروتين في العلاقات"، مشيرا إلى أن "الحلف نشأ لأداة مهمة المواجهة، وهو لا يزال يؤدي هذه الوظيفة. لا توجد وظيفة أخرى كي يقوم الناتو بأدائها".
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