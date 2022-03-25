https://arabic.sputniknews.com/20220325/بينيت-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-زيلينسكي-1060442614.html

بينيت يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي

بينيت يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T09:43+0000

2022-03-25T09:43+0000

2022-03-25T09:43+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بينيت تلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي، بمناسبة مرور 30 يوما على الأزمة الأوكرانية، ناقش معه تطورات الوضع على الأرض في البلاد.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن اتصال زيلينسكي يأتي بعد يومين فقط من اتصال سابق بينهما، ربما يكون السابع أو الثامن منذ بدء الأزمة الأوكرانية.وفي السياق نفسه، أجري مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالات منذ أسبوعين مع مكتب زيلينسكي لترتيب زيارة لنفتالي بينيت إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قريبا.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه "وحسب المعلومات التي حصلت عليها فإن ديوان بينيت طلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) وضع خطة أمنية لحراسة بينيت وتأمينه في حال توجه إلى كييف فعلا".ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي تأكيده أن مكتب زيلينسكي دعا بينيت للزيارة كجزء من جهود وساطة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 5 مارس/ آذار في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها. وقال بينيت الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك بعض التقدم بين أوكرانيا وروسيا، لكن الفجوات في عدد من الموضوعات الأساسية كبيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-على-إسرائيل-استخلاص-العبر-من-الأزمة-الأوكرانية-1060438700.html

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