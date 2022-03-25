https://arabic.sputniknews.com/20220325/تبذل-روسيا-كل-ما-في-وسعه-لضمان-سلامة-المنشآت-النووية-في-أوكرانيا-1060458535.html
تبذل روسيا كل ما في وسعه لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا
تبذل روسيا كل ما في وسعه لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا على المستوى المناسب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:53+0000
2022-03-25T14:53+0000
2022-03-25T14:54+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على بوابة وزارة الخارجية الروسية: "هناك بصيص أمل والأمور غير مغلقة في الوقت الحالي. وستواصل روسيا بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا على المستوى المناسب".هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
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العالم, روسيا
تبذل روسيا كل ما في وسعه لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا
14:53 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 25.03.2022)
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا على المستوى المناسب.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على بوابة وزارة الخارجية الروسية: "هناك بصيص أمل والأمور غير مغلقة في الوقت الحالي. وستواصل روسيا بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا على المستوى المناسب".
هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.