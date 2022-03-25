https://arabic.sputniknews.com/20220325/تعليق-أوكراني-على-كلام-بايدن-أمريكا-تنفض-يدها-1060442908.html
تعليق أوكراني على كلام بايدن: أمريكا تنفض يدها
تعليق أوكراني على كلام بايدن: أمريكا تنفض يدها
أوكرانيا تواجه مصيرها المحتوم في نظر عضو في البرلمان الأوكراني. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:47+0000
2022-03-25T09:47+0000
2022-03-25T09:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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ويدل على ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي بايدن بشأن مستقبل أوكرانيا ومصير نظام الحكم فيها الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى والذي يصرّ على المضي قدمًا على طريق تحريض الناس في أوكرانيا وفي الخارج على معاداة روسيا.وأخيرا لم ير نظام الحكم الأوكراني مفرا من مفاوضة روسيا التي بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا لحماية الناس هناك من ممارسات نظام الحكم الذي ما فتئ يرتكب جريمة الإبادة الجماعية في الشرق الأوكراني.وقال الرئيس الأمريكي بايدن في رد له على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن تتخلى السلطة الأوكرانية عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار إن هذه المسألة يجب أن تقررها أوكرانيا بنفسها.وقال إيليا كيفا الذي أسقط نظام الحكم عضويته في البرلمان الأوكراني بطريقة غير مشروعة قبل أيام، تعقيبا على كلام بايدن إن هذا يعني أن أمريكا تنفض يدها وتترك أوكرانيا تواجه مصيرها المحتوم.وألمح النائب الأوكراني إلى احتمال أن تستقل مناطق في أوكرانيا عن السلطة المركزية حينما قال على قناة "تلغرام"، إن المنطق السليم يقتضي أن يتحول الناس في وسط أوكرانيا وجنوب شرقها لاستخدام العملة الروسية ويشتروا الروبلات الروسية.وحذر كيفا الأوكرانيين من مغبة شراء الدولارات الأمريكية، منوها إلى أنها تصير مجرد ورق في أقرب وقت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تعليق أوكراني على كلام بايدن: أمريكا تنفض يدها
أوكرانيا تواجه مصيرها المحتوم في نظر عضو في البرلمان الأوكراني.
ويدل على ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي بايدن بشأن مستقبل أوكرانيا ومصير نظام الحكم فيها الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى والذي يصرّ على المضي قدمًا على طريق تحريض الناس في أوكرانيا وفي الخارج على معاداة روسيا.
وأخيرا لم ير نظام الحكم الأوكراني مفرا من مفاوضة روسيا التي بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا لحماية الناس هناك من ممارسات نظام الحكم الذي ما فتئ يرتكب جريمة الإبادة الجماعية في الشرق الأوكراني.
وقال الرئيس الأمريكي بايدن في رد له على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن تتخلى السلطة الأوكرانية عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار إن هذه المسألة يجب أن تقررها أوكرانيا بنفسها.
وقال إيليا كيفا الذي أسقط نظام الحكم عضويته في البرلمان الأوكراني بطريقة غير مشروعة قبل أيام، تعقيبا على كلام بايدن إن هذا يعني أن أمريكا تنفض يدها وتترك أوكرانيا تواجه مصيرها المحتوم.
وألمح النائب الأوكراني إلى احتمال أن تستقل مناطق في أوكرانيا عن السلطة المركزية حينما قال
على قناة "تلغرام"، إن المنطق السليم يقتضي أن يتحول الناس في وسط أوكرانيا وجنوب شرقها لاستخدام العملة الروسية ويشتروا الروبلات الروسية.
وحذر كيفا الأوكرانيين من مغبة شراء الدولارات الأمريكية، منوها إلى أنها تصير مجرد ورق في أقرب وقت.