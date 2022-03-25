تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
23:31 GMT 25.03.2022
ماكرون يرفض في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، تسعير روسيا غازها بالروبل ، مشيرا إلى إن الغرض من ذلك الالتفاف على العقوبات.
22:13 GMT 25.03.2022
"دونيتسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بشن8 عمليات قصف في المنطقة
21:01 GMT 25.03.2022
19:31 GMT 25.03.2022
قادة الاتحاد الأوروبي يأمرون المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات لتطوير صناعة الدفاع والقاعدة التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف شهر مايو/أيار المقبل.
19:14 GMT 25.03.2022
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تريد جنبا إلى جنب مع تركيا واليونان إجراء عملية إنسانية لإجلاء الأشخاص من ماريوبول
كما أشار ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين في الساعات القادمة ويخطط لمناقشة العملية الإنسانية في ماريوبول.
19:08 GMT 25.03.2022
دراغي: إيطاليا لا تتوقع تخفيض إمدادات الغاز من روسيا بالرغم من متطلبات الدفع بالروبل
18:25 GMT 25.03.2022
أعلن وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف أن موسكو تتوقع أن يلتزم الشركاء الغربيون بالقرار الخاص بنقل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل
وقال سيلوانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1"، اليوم الجمعة "سوف يتكيف شركاؤنا الغربيون مع هذا القرار ويفهمون أن الروبل ليس أقل موثوقية من العملات الاحتياطية الأخرى".
17:37 GMT 25.03.2022
البنتاغون: واشنطن تسلم أوكرانيا الشحنة الأولى ضمن أكبر حزمة مساعدات بقيمة 800 مليون دولار ومن المتوقع تسليم الشحنات ثلاث المتبقية في الأيام المقبلة
17:27 GMT 25.03.2022
ارتفاع سعر النفط بعد تقارير عن ضربات على أراضي المملكة العربية السعودية ليبلغ 120 دولارا للبرميل
17:02 GMT 25.03.2022
السفارة الروسية في لندن: حزمة العقوبات البريطانية الجديدة هي مثال آخر على استمرار الغضب الأعمى في لندن
16:57 GMT 25.03.2022
"روس آتوم" الروسية تطالب السلطات الأوكرانية بإعادة الموظفين بسرعة إلى الوطن
16:42 GMT 25.03.2022
بايدن: روسيا تخضع لأقسى "العقوبات" في تاريخ العالم وسنفرض المزيد
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن روسيا تخضع لأقسى "العقوبات" في تاريخ العالم، مهددا بفرض المزيد من العقوبات.
وقال بايدن عند زيارة الحدود البولندية الأوكرانية: "فرضت أقسى العقوبات في تاريخ العالم، وسيتبع ذلك المزيد".
وقال بايدن عند زيارة الحدود البولندية الأوكرانية: "فرضت أقسى العقوبات في تاريخ العالم، وسيتبع ذلك المزيد".
15:53 GMT 25.03.2022
15:14 GMT 25.03.2022
14:48 GMT 25.03.2022
14:44 GMT 25.03.2022
14:16 GMT 25.03.2022
14:08 GMT 25.03.2022
14:05 GMT 25.03.2022
أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، عن رغبة أكثر من 23 ألف أجنبي للقتال إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال رودوسكوي: "نتلقى عددا كبيرا من الطلبات من المواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من النازية".
وقال رودوسكوي: "نتلقى عددا كبيرا من الطلبات من المواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من النازية".
13:45 GMT 25.03.2022
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعمل شخصيا مع دول أخرى بما في ذلك قطر بشأن إمدادات الطاقة.
وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "الرئيس بنفسه كان على اتصال شخصي مع بعض موردي الغاز، بما في ذلك قطر، الذين قد يتمكنون من التدخل".
كما أشار سوليفان، إلى أن واشنطن تتوقع أن تحاول روسيا التحايل على العقوبات الغربية "من وجهة نظرنا، سيكون التركيز الاقتصادي الرئيسي لروسيا هو محاولة الالتفاف على العقوبات التي تم فرضها. وسد هذه الثغرات سيكون أساسيا من حيث فرض عواقب على روسيا (للعملية في أوكرانيا). لذلك ستكون هذه أولى أولوياتنا على المدى القريب".
وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "الرئيس بنفسه كان على اتصال شخصي مع بعض موردي الغاز، بما في ذلك قطر، الذين قد يتمكنون من التدخل".
كما أشار سوليفان، إلى أن واشنطن تتوقع أن تحاول روسيا التحايل على العقوبات الغربية "من وجهة نظرنا، سيكون التركيز الاقتصادي الرئيسي لروسيا هو محاولة الالتفاف على العقوبات التي تم فرضها. وسد هذه الثغرات سيكون أساسيا من حيث فرض عواقب على روسيا (للعملية في أوكرانيا). لذلك ستكون هذه أولى أولوياتنا على المدى القريب".
كما أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يتوجب عليهما إظهار القوة والإرادة للرد على أحداث أوكرانيا والعلاقات الجديدة بين روسيا وبيلاروس في المجال العسكري "قال الرئيس إن مزيج الحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا والتغيير المادي في العلاقات العسكرية الروسية البيلاروسية يعني أنه يجب على الولايات المتحدة والناتو إظهار القوة والعزم فيما يتعلق بالانتشار على طول الجناح الشرقي".