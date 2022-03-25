تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعمل شخصيا مع دول أخرى بما في ذلك قطر بشأن إمدادات الطاقة.

وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "الرئيس بنفسه كان على اتصال شخصي مع بعض موردي الغاز، بما في ذلك قطر، الذين قد يتمكنون من التدخل".

كما أشار سوليفان، إلى أن واشنطن تتوقع أن تحاول روسيا التحايل على العقوبات الغربية "من وجهة نظرنا، سيكون التركيز الاقتصادي الرئيسي لروسيا هو محاولة الالتفاف على العقوبات التي تم فرضها. وسد هذه الثغرات سيكون أساسيا من حيث فرض عواقب على روسيا (للعملية في أوكرانيا). لذلك ستكون هذه أولى أولوياتنا على المدى القريب".

كما أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يتوجب عليهما إظهار القوة والإرادة للرد على أحداث أوكرانيا والعلاقات الجديدة بين روسيا وبيلاروس في المجال العسكري "قال الرئيس إن مزيج الحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا والتغيير المادي في العلاقات العسكرية الروسية البيلاروسية يعني أنه يجب على الولايات المتحدة والناتو إظهار القوة والعزم فيما يتعلق بالانتشار على طول الجناح الشرقي".