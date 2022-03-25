https://arabic.sputniknews.com/20220325/تيغراي-ملتزمون-بمراعاة-وقف-إطلاق-النار-لأسباب-إنسانية-1060435115.html
تيغراي: ملتزمون بمراعاة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية
تيغراي: ملتزمون بمراعاة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية
أكدت جبهة تحرير تيغراي، اليوم الجمعة، التزامها بمراعاة وقف إطلاق النار الساري حاليا، وذلك انطلاقا من أسباب إنسانية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:16+0000
2022-03-25T07:16+0000
2022-03-25T07:16+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت حكومة تيغراي الإقليمية التابعة لجبهة تحرير تيغراي، إنها ستحترم وقف إطلاق النار الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد طالما يتم تسليم مساعدات كافية إلى المنطقة الشمالية التي مزقتها الحرب "في غضون فترة زمنية معقولة".وقال البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس "حكومة تيغراي ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح وقف الأعمال العدائية".واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/ سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.وفيما رحبت الأمم المتحدة بإعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي أعقب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى العاصمة أديس أبابا هذا الأسبوع، فقد اكدت المنظمة الدولية أن أكثر من 90% من سكان تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-عن-هدنة-إنسانية-فورية-مع-إقليم-تيغراي-1060419819.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
تيغراي: ملتزمون بمراعاة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية
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أكدت جبهة تحرير تيغراي، اليوم الجمعة، التزامها بمراعاة وقف إطلاق النار الساري حاليا، وذلك انطلاقا من أسباب إنسانية.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت حكومة تيغراي الإقليمية التابعة لجبهة تحرير تيغراي، إنها ستحترم وقف إطلاق النار الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء
آبي أحمد طالما يتم تسليم مساعدات كافية إلى المنطقة الشمالية التي مزقتها الحرب "في غضون فترة زمنية معقولة".
وقال البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس "حكومة تيغراي ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح وقف الأعمال العدائية".
وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت أمس الخميس، عن هدنة إنسانية غير محددة سارية على الفور مع إقليم تيغراي، وذلك "إدراكا منها لضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة البشرية"، بحسب بيان صادر عنها.
واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا
، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/ سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
وقد أدى هذا الصراع، الذي امتد لاحقًا إلى مناطق مجاورة، إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين عبر شمال إثيوبيا وإلى السودان المجاور.
وفيما رحبت الأمم المتحدة
بإعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي أعقب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى العاصمة أديس أبابا هذا الأسبوع، فقد اكدت المنظمة الدولية أن أكثر من 90% من سكان تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية.