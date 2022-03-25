https://arabic.sputniknews.com/20220325/دراسة-الأشخاص-الذين-يتناولون-المحليات-الصناعية-أكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1060449352.html
دراسة حديثة تكشف علاقة المحليات الصناعية بـ"مرض قاتل"
دراسة حديثة تكشف علاقة المحليات الصناعية بـ"مرض قاتل"
أفادت دراسة فرنسية حديثة، بأن استبدال السكر بمحليات اصطناعية قد يزيد خطر الإصابة بـ"مرض قاتل". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:09+0000
2022-03-25T12:09+0000
2022-03-25T13:14+0000
منوعات
مجتمع
الصحة
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وعلى الرغم من أن المحليات الاصطناعية (مثل الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم والسكرالوز) تقلل من كمية السكر المضاف ومن السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص مع الحفاظ على المذاق الحلو للأطعمة والمشروبات، فإن سلامة هذه المضافات الغذائية تثير نقاشاً واسعاً.وحسب "فرانس24"، حلل باحثون فرنسيون بيانات صحية مرتبطة باستهلاك المحليات لدى نحو 103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في الدراسة.وكشف المشاركون وبعضهم كان يتابع منذ 2009، أسماء المحليات الاصطناعية التي يتناولونها وكذلك أسماء الشركات المنتجة لها، بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية التي يتبعونها.وبعدما جُمعت معلومات مرتبطة بتشخيص مرض السرطان خلال متابعة المشاركين والتي امتدت من عام 2009 إلى عام 2021، تم عمل إحصائيات حول العلاقة بين استهلاك المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.وتوصلت نتائج الدراسة المنشورة أمس الخميس في مجلة "بلوس ميديسن" إلى أن الأشخاص الذين تناولوا محليات أكثر (خاصة الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.ومن بين أنواع السرطانات المرصودة، سُجلت المخاطر الأعلى للإصابة بسرطان الثدي ولأنواع السرطان المرتبطة بالبدانة.كما أكد معدو هذه الدراسة الحاجة إلى بحوث إضافية على نطاق واسع لتأكيد هذه النتائج.وتشير الدراسات التي أجريت حتى اليوم إلى أن استهلاك مشروبات تحتوي على سكر يمكن أن يعزز الإصابة بالسرطان، لكن لم تحدد أي دراسة تأثيرات المحليات الاصطناعية.وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من استهلاك السكر إلى أقل من 10% من كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم في اليوم، وذلك نظراً إلى الأضرار الناجمة عن التناول المفرط للسكر مثل زيادة في الوزن، والإصابة بأمراض في القلب والأيض، وتسوس الأسنان، وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/باحث-سوري-يواجه-أشد-أمراض-السرطان-عنادا-بـ-قنبلة-السكر-1050047764.html
https://arabic.sputniknews.com/20210812/دراسة-غربية-تدحض-أسطورة-فوائد-بدائل-السكر-1049828065.html
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منوعات, مجتمع, الصحة
دراسة حديثة تكشف علاقة المحليات الصناعية بـ"مرض قاتل"
12:09 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 25.03.2022)
أفادت دراسة فرنسية حديثة، بأن استبدال السكر بمحليات اصطناعية قد يزيد خطر الإصابة بـ"مرض قاتل".
وعلى الرغم من أن المحليات الاصطناعية (مثل الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم والسكرالوز) تقلل من كمية السكر المضاف ومن السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص مع الحفاظ على المذاق الحلو للأطعمة والمشروبات، فإن سلامة هذه المضافات الغذائية تثير نقاشاً واسعاً.
وحسب "فرانس24
"، حلل باحثون فرنسيون بيانات صحية مرتبطة باستهلاك المحليات لدى نحو 103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في الدراسة.
وكشف المشاركون وبعضهم كان يتابع منذ 2009، أسماء المحليات الاصطناعية التي يتناولونها وكذلك أسماء الشركات المنتجة لها، بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية التي يتبعونها.
وبعدما جُمعت معلومات مرتبطة بتشخيص مرض السرطان
خلال متابعة المشاركين والتي امتدت من عام 2009 إلى عام 2021، تم عمل إحصائيات حول العلاقة بين استهلاك المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.
وتوصلت نتائج الدراسة المنشورة أمس الخميس في مجلة "بلوس ميديسن" إلى أن الأشخاص الذين تناولوا محليات أكثر (خاصة الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.
وقالت مديرة الأبحاث في معهد "إنثرم" ماتيلد توفييه، إن الأشخاص الأكثر استهلاكاً للمحليات في هذه الدراسة، أي من تناولها بكميات تفوق المتوسط، "طوروا خطراً متزايداً للإصابة بالسرطان بنسبة 13% مقارنة بمن لم يستهلك هذه المواد".
ومن بين أنواع السرطانات المرصودة، سُجلت المخاطر الأعلى للإصابة بسرطان الثدي ولأنواع السرطان المرتبطة بالبدانة.
كما أكد معدو هذه الدراسة الحاجة إلى بحوث إضافية على نطاق واسع لتأكيد هذه النتائج.
وتشير الدراسات التي أجريت حتى اليوم إلى أن استهلاك مشروبات تحتوي على سكر
يمكن أن يعزز الإصابة بالسرطان، لكن لم تحدد أي دراسة تأثيرات المحليات الاصطناعية.
وتوصي منظمة الصحة العالمية
بالحد من استهلاك السكر إلى أقل من 10% من كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم في اليوم، وذلك نظراً إلى الأضرار الناجمة عن التناول المفرط للسكر مثل زيادة في الوزن، والإصابة بأمراض في القلب والأيض، وتسوس الأسنان، وغيرها.