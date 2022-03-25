https://arabic.sputniknews.com/20220325/دراسة-الأشخاص-الذين-يتناولون-المحليات-الصناعية-أكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1060449352.html

دراسة حديثة تكشف علاقة المحليات الصناعية بـ"مرض قاتل"

دراسة حديثة تكشف علاقة المحليات الصناعية بـ"مرض قاتل"

أفادت دراسة فرنسية حديثة، بأن استبدال السكر بمحليات اصطناعية قد يزيد خطر الإصابة بـ"مرض قاتل". 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T12:09+0000

2022-03-25T12:09+0000

2022-03-25T13:14+0000

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وعلى الرغم من أن المحليات الاصطناعية (مثل الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم والسكرالوز) تقلل من كمية السكر المضاف ومن السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص مع الحفاظ على المذاق الحلو للأطعمة والمشروبات، فإن سلامة هذه المضافات الغذائية تثير نقاشاً واسعاً.وحسب "فرانس24"، حلل باحثون فرنسيون بيانات صحية مرتبطة باستهلاك المحليات لدى نحو 103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في الدراسة.وكشف المشاركون وبعضهم كان يتابع منذ 2009، أسماء المحليات الاصطناعية التي يتناولونها وكذلك أسماء الشركات المنتجة لها، بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية التي يتبعونها.وبعدما جُمعت معلومات مرتبطة بتشخيص مرض السرطان خلال متابعة المشاركين والتي امتدت من عام 2009 إلى عام 2021، تم عمل إحصائيات حول العلاقة بين استهلاك المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.وتوصلت نتائج الدراسة المنشورة أمس الخميس في مجلة "بلوس ميديسن" إلى أن الأشخاص الذين تناولوا محليات أكثر (خاصة الأسبارتام وأسيسلفام البوتاسيوم) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.ومن بين أنواع السرطانات المرصودة، سُجلت المخاطر الأعلى للإصابة بسرطان الثدي ولأنواع السرطان المرتبطة بالبدانة.كما أكد معدو هذه الدراسة الحاجة إلى بحوث إضافية على نطاق واسع لتأكيد هذه النتائج.وتشير الدراسات التي أجريت حتى اليوم إلى أن استهلاك مشروبات تحتوي على سكر يمكن أن يعزز الإصابة بالسرطان، لكن لم تحدد أي دراسة تأثيرات المحليات الاصطناعية.وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من استهلاك السكر إلى أقل من 10% من كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم في اليوم، وذلك نظراً إلى الأضرار الناجمة عن التناول المفرط للسكر مثل زيادة في الوزن، والإصابة بأمراض في القلب والأيض، وتسوس الأسنان، وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20210905/باحث-سوري-يواجه-أشد-أمراض-السرطان-عنادا-بـ-قنبلة-السكر-1050047764.html

https://arabic.sputniknews.com/20210812/دراسة-غربية-تدحض-أسطورة-فوائد-بدائل-السكر-1049828065.html

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منوعات, مجتمع, الصحة