عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/دراسة-تغير-المناخ-دفع-الكثير-من-الطيور-إلى-وضع-بيضها-قبل-الأوان-1060433779.html
دراسة: تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان
دراسة: تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان
كشفت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت سابق لأوانه في معظم أنحاء أمريكا الشمالية بسبب تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان خلال العام. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T06:37+0000
2022-03-25T06:37+0000
منوعات
أخبار المناخ في العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103607/61/1036076177_0:232:2818:1817_1920x0_80_0_0_8a608f26ff16dd45fc735b47aadb394f.jpg
وحسب "رويترز"، ذكر الباحثون في الدراسة المنشورة، اليوم الجمعة، في دورية علم البيئة الحيوانية أنه من بين 72 سلالة طيور جرى فحصها في أنحاء شيكاغو وضع ثلثها تقريبا البيض قبل موعده بنحو 25 يوما مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 100 عام. وتشمل السلالات المتأثرة حمام الحداد وطائر العاسوق الأمريكي وباز كوبر.ولم يجد العلماء حتى الآن أي سمات مشتركة واضحة بين هذه السلالات، مثل الحجم أو وضع الهجرة، قد تفسر تغير موعد وضع البيض.لكن جون باتس المشرف على قسم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو وقائد فريق البحث قال، إن "غالبية الطيور التي درسناها تتغذى على الحشرات التي تغير سلوكها الموسمي بدورها بفعل المناخ".وأضاف: "تأثر دورات حياة النباتات والحيوانات بتغير المناخ والاضطرابات الموسمية مسألة أصبحت أكثر أولوية وأهمية في أذهان الناس".ويعتقد علماء أن تلك التغيرات قد تكون ضمن أسباب كثيرة للانخفاض الحاد في عدد الطيور منذ السبعينيات، إذ كشفت دراسة في دورية ساينس في 2019 أن الولايات المتحدة وكندا فقدتا قرابة ثلث الطيور بهما أو نحو ثلاثة ملايين طائر.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما خلصت إليه دراسات مماثلة أجريت في العقود الماضية في المملكة المتحدة واكتشفت أيضا أن وضع الطيور للبيض كان يتم قبل أوانه جنبا إلى جنب مع التغيرات المسجلة في موسم الزراعة.وهو الأمر الذي يثبت أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقلب عادات الحياة البرية رأسا على عقب.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/تقرير-أممي-يحذر-من-آثار-كارثية-للتغيرات-المناخية-1059515440.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103607/61/1036076177_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_4f6d13f48ae5ff825e42773b57587d10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار المناخ في العالم, مجتمع

دراسة: تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان

06:37 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / Frank Rumpenhorsحمام
حمام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / Frank Rumpenhors
تابعنا عبرGoogle news
كشفت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت سابق لأوانه في معظم أنحاء أمريكا الشمالية بسبب تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان خلال العام.
وحسب "رويترز"، ذكر الباحثون في الدراسة المنشورة، اليوم الجمعة، في دورية علم البيئة الحيوانية أنه من بين 72 سلالة طيور جرى فحصها في أنحاء شيكاغو وضع ثلثها تقريبا البيض قبل موعده بنحو 25 يوما مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 100 عام.
وتشمل السلالات المتأثرة حمام الحداد وطائر العاسوق الأمريكي وباز كوبر.

ولم يجد العلماء حتى الآن أي سمات مشتركة واضحة بين هذه السلالات، مثل الحجم أو وضع الهجرة، قد تفسر تغير موعد وضع البيض.
متظاهرون قبل بدء مؤتمر باريس العالمي للتغير المناخي 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
تقرير أممي يحذر من آثار كارثية للتغيرات المناخية
5 مارس, 21:49 GMT
لكن جون باتس المشرف على قسم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو وقائد فريق البحث قال، إن "غالبية الطيور التي درسناها تتغذى على الحشرات التي تغير سلوكها الموسمي بدورها بفعل المناخ".

وأضاف: "تأثر دورات حياة النباتات والحيوانات بتغير المناخ والاضطرابات الموسمية مسألة أصبحت أكثر أولوية وأهمية في أذهان الناس".

ويعتقد علماء أن تلك التغيرات قد تكون ضمن أسباب كثيرة للانخفاض الحاد في عدد الطيور منذ السبعينيات، إذ كشفت دراسة في دورية ساينس في 2019 أن الولايات المتحدة وكندا فقدتا قرابة ثلث الطيور بهما أو نحو ثلاثة ملايين طائر.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما خلصت إليه دراسات مماثلة أجريت في العقود الماضية في المملكة المتحدة واكتشفت أيضا أن وضع الطيور للبيض كان يتم قبل أوانه جنبا إلى جنب مع التغيرات المسجلة في موسم الزراعة.
وهو الأمر الذي يثبت أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقلب عادات الحياة البرية رأسا على عقب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала