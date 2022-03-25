https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يستقبل-مدير-التعاون-العسكري-والتقني-الروسي-1060451837.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مدير التعاون العسكري والتقني الروسي
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مدير التعاون العسكري والتقني الروسي
التقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ديمتري شوغاييف، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:57+0000
2022-03-25T12:57+0000
2022-03-25T12:57+0000
الجزائر
روسيا
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وحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن شنقريحة استقبل المسؤول الروسي بمقر رئاسة أركان الجيش الجزائري.وقال البيان: "استقبل السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم 25 مارس/ آذار 2022، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد ديمتري شوڨاييف، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء الوفد الروسي".وكان الوفد الروسشي برئاسة شوغاييف، في زيارة إلى الجزائر امتدت من الـ23 إلى الـ25 من شهر مارس/ آذار الجاري، وذلك "لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد يوم أمس 24 مارس 2022، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى"، وفقا للبيان.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, روسيا
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مدير التعاون العسكري والتقني الروسي
التقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ديمتري شوغاييف، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي.
وحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن شنقريحة استقبل المسؤول الروسي بمقر رئاسة أركان الجيش الجزائري
.
وقال البيان: "استقبل السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم 25 مارس/ آذار 2022، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد ديمتري شوڨاييف، مدير المصلحة الفيدرالية
للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء الوفد الروسي".
وأوضح البيان أن اللقاء تم خلاله التباحث حول "حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان الوفد الروسشي برئاسة شوغاييف، في زيارة إلى الجزائر امتدت من الـ23 إلى الـ25 من شهر مارس/ آذار الجاري، وذلك "لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد يوم أمس 24 مارس 2022، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى"، وفقا للبيان.