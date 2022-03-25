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رئيس الوزراء الإيطالي: إيطاليا لا تتوقع خفض إمدادات الغاز من روسيا
رئيس الوزراء الإيطالي: إيطاليا لا تتوقع خفض إمدادات الغاز من روسيا
قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مساء الجمعة إن "إيطاليا لا تتوقع انخفاضًا في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، على الرغم من مطالبة موسكو بدفع هذه الإمدادات... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T19:36+0000
2022-03-25T19:36+0000
إيطاليا
روسيا
اقتصاد
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وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أؤكد ما قلته بالأمس: هذه (المطالبة بالدفع بالروبل) تعتبر انتهاكًا للعقود التي تنص على الدفع باليورو والدولار فقط، الآن ستنظر المفوضية الأوروبية في الجوانب القانونية، لا نتوقع خفض الإمدادات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 مارس/آذار، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته، لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/طلال-ناجي-الناتو-يريد-أوكرانيا-لتصبح-صواريخه-على-بعد-3-دقائق-من-موسكو-1060465866.html
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إيطاليا, روسيا, اقتصاد

رئيس الوزراء الإيطالي: إيطاليا لا تتوقع خفض إمدادات الغاز من روسيا

19:36 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky
/
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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مساء الجمعة إن "إيطاليا لا تتوقع انخفاضًا في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، على الرغم من مطالبة موسكو بدفع هذه الإمدادات بالروبل".
وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أؤكد ما قلته بالأمس: هذه (المطالبة بالدفع بالروبل) تعتبر انتهاكًا للعقود التي تنص على الدفع باليورو والدولار فقط، الآن ستنظر المفوضية الأوروبية في الجوانب القانونية، لا نتوقع خفض الإمدادات".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 مارس/آذار، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
طلال ناجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
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وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته، لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".
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