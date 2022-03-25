عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-وزراء-بريطانيا-هجمات-أنصار-الله-في-السعودية-يجب-أن-تتوقف-1060468426.html
رئيس وزراء بريطانيا: هجمات "أنصار الله" في السعودية يجب أن تتوقف
رئيس وزراء بريطانيا: هجمات "أنصار الله" في السعودية يجب أن تتوقف
أدان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الهجمات التي وقعت مؤخرا ‏على المواقع الحيوية في المملكة العربية السعودية من جانب ‏جماعة "أنصار الله".‏ 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T20:17+0000
2022-03-25T20:17+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
العالم
السعودية
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c8d1f1d491133c876444e2d0f3c6c49.jpg
وكتب عبر حسابه على "تويتر": "إنني أدين تماما هجوم الحوثيين الأخير على مواقع مهمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك في جدة".وتابع: "هذه الضربات تعرّض أرواح المدنيين للخطر، ويجب أن تتوقف".وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".وتابع: "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة".وذكر العميد سريع أنه "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".وتوعد المتحدث العسكري لـ "ًأنصار الله"، السعودية بـ "المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار"، مضيفا: "لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار، والله على ما نقول شهيد".من جهة ثانية، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" نفذت "16 هجوما عدائيا على السعودية"، مؤكدا أنه "يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية".وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف، القول إن حريقاً محدوداً اندلع في محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة بمنطقة جازان "جنوب غربي السعودية"، اثر سقوط مقذوف معادٍ، في حين تعرضت خزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب في منطقة عسير "جنوب غربي السعودية" إلى "استهداف عدائي".ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/دول-عربية-تعلق-على-استهداف-أنصار-الله-منشأتين-نفطيتين-في-السعودية-1060467484.html
بريطانيا
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_815c991da29f0fad1ea2f5f36589bfc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, السعودية, أنصار الله

رئيس وزراء بريطانيا: هجمات "أنصار الله" في السعودية يجب أن تتوقف

20:17 GMT 25.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
© REUTERS / POOL
أدان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الهجمات التي وقعت مؤخرا ‏على المواقع الحيوية في المملكة العربية السعودية من جانب ‏جماعة "أنصار الله".‏
وكتب عبر حسابه على "تويتر": "إنني أدين تماما هجوم الحوثيين الأخير على مواقع مهمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك في جدة".
وتابع: "هذه الضربات تعرّض أرواح المدنيين للخطر، ويجب أن تتوقف".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".
وتابع: "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة".
وذكر العميد سريع أنه "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".
خزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
دول عربية تعلق على استهداف "أنصار الله" منشأتين نفطيتين في السعودية
19:48 GMT
وتوعد المتحدث العسكري لـ "ًأنصار الله"، السعودية بـ "المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار"، مضيفا: "لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار، والله على ما نقول شهيد".

من جهة ثانية، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" نفذت "16 هجوما عدائيا على السعودية"، مؤكدا أنه "يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف، القول إن حريقاً محدوداً اندلع في محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة بمنطقة جازان "جنوب غربي السعودية"، اثر سقوط مقذوف معادٍ، في حين تعرضت خزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب في منطقة عسير "جنوب غربي السعودية" إلى "استهداف عدائي".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:48 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر (1) والسنغال (0) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (الشوط الثاني)19:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала