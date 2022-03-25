عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-وزراء-بلجيكا-يشير-إلى-امتلاك-الاتحاد-الأوروبي-أدوات-لخفض-أسعار-الغاز-1060443633.html
رئيس وزراء بلجيكا يشير إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات لخفض أسعار الغاز
رئيس وزراء بلجيكا يشير إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات لخفض أسعار الغاز
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة لخفض أسعار الغاز؛ مشيرا إلى أن الأسعار الحالية غير مقبولة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:04+0000
2022-03-25T10:04+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059494390_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_c2c5c3a33af2a83964550778927105d9.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وقال دي كرو، قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في يومها الثاني ببروكسل: "الأسعار الحالية مرتفعة للغاية، يجب خفضها. نحن كاتحاد أوروبي قادرون على القيام بذلك. أولا، من خلال توحيد شراء الغاز بشكل جماعي. كما فعلنا مع لقاحات فيروس كورونا، من خلال خفض الأسعار وتأمين الإمدادات. والطريقة الثانية، هي للتدخل في الأسواق عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير؛ فأسعار اليوم لا علاقة لها بالواقع. لذلك نحن بحاجة إلى التدخل".وأشار رئيس الوزراء البلجيكي، أمس الخميس، إلى أن مراجعة عملة الشراء في عقود الغاز بناء على طلب روسيا، يعني أنه يمكن أيضا مراجعة أسعار الطاقة.وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 34 في المئة، يوم الأربعاء الماضي، لتتجاوز الـ 1500 دولار، بعد تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الدفع بالروبل الروسي مقابل واردات الغاز؛ وفقًا لبورصة "آي سي إي" في لندن.وفي وقت سابق، أمر بوتين الحكومة بإصدار تعليمات لشركة "غاز بروم" بتغيير عقود الغاز الحالية إلى الروبل.وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك على القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في الدول الغربية، تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/حركة-أسعار-النفط-والغاز-1059762051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059494390_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e0a711828e600981a2a4516a6e5ecdd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, أسعار النفط اليوم

رئيس وزراء بلجيكا يشير إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات لخفض أسعار الغاز

10:04 GMT 25.03.2022
© REUTERS / POOLاجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / POOL
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة لخفض أسعار الغاز؛ مشيرا إلى أن الأسعار الحالية غير مقبولة.
بروكسل - سبوتنيك. وقال دي كرو، قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في يومها الثاني ببروكسل: "الأسعار الحالية مرتفعة للغاية، يجب خفضها. نحن كاتحاد أوروبي قادرون على القيام بذلك. أولا، من خلال توحيد شراء الغاز بشكل جماعي. كما فعلنا مع لقاحات فيروس كورونا، من خلال خفض الأسعار وتأمين الإمدادات. والطريقة الثانية، هي للتدخل في الأسواق عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير؛ فأسعار اليوم لا علاقة لها بالواقع. لذلك نحن بحاجة إلى التدخل".
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
حركة أسعار النفط والغاز
11 مارس, 11:41 GMT
وأشار رئيس الوزراء البلجيكي، أمس الخميس، إلى أن مراجعة عملة الشراء في عقود الغاز بناء على طلب روسيا، يعني أنه يمكن أيضا مراجعة أسعار الطاقة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 34 في المئة، يوم الأربعاء الماضي، لتتجاوز الـ 1500 دولار، بعد تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الدفع بالروبل الروسي مقابل واردات الغاز؛ وفقًا لبورصة "آي سي إي" في لندن.
وفي وقت سابق، أمر بوتين الحكومة بإصدار تعليمات لشركة "غاز بروم" بتغيير عقود الغاز الحالية إلى الروبل.
وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك على القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في الدول الغربية، تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала