https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-وزراء-بلجيكا-يشير-إلى-امتلاك-الاتحاد-الأوروبي-أدوات-لخفض-أسعار-الغاز-1060443633.html

رئيس وزراء بلجيكا يشير إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات لخفض أسعار الغاز

رئيس وزراء بلجيكا يشير إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات لخفض أسعار الغاز

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة لخفض أسعار الغاز؛ مشيرا إلى أن الأسعار الحالية غير مقبولة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T10:04+0000

2022-03-25T10:04+0000

2022-03-25T10:04+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أسعار النفط اليوم

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بروكسل - سبوتنيك. وقال دي كرو، قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في يومها الثاني ببروكسل: "الأسعار الحالية مرتفعة للغاية، يجب خفضها. نحن كاتحاد أوروبي قادرون على القيام بذلك. أولا، من خلال توحيد شراء الغاز بشكل جماعي. كما فعلنا مع لقاحات فيروس كورونا، من خلال خفض الأسعار وتأمين الإمدادات. والطريقة الثانية، هي للتدخل في الأسواق عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير؛ فأسعار اليوم لا علاقة لها بالواقع. لذلك نحن بحاجة إلى التدخل".وأشار رئيس الوزراء البلجيكي، أمس الخميس، إلى أن مراجعة عملة الشراء في عقود الغاز بناء على طلب روسيا، يعني أنه يمكن أيضا مراجعة أسعار الطاقة.وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 34 في المئة، يوم الأربعاء الماضي، لتتجاوز الـ 1500 دولار، بعد تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الدفع بالروبل الروسي مقابل واردات الغاز؛ وفقًا لبورصة "آي سي إي" في لندن.وفي وقت سابق، أمر بوتين الحكومة بإصدار تعليمات لشركة "غاز بروم" بتغيير عقود الغاز الحالية إلى الروبل.وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك على القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في الدول الغربية، تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/حركة-أسعار-النفط-والغاز-1059762051.html

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