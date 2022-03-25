https://arabic.sputniknews.com/20220325/رونالدو-بعد-الفوز-على-تركيا-هيا-إلى-قطر-1060435424.html
رونالدو بعد الفوز على تركيا: هيا إلى قطر
رونالدو بعد الفوز على تركيا: هيا إلى قطر
علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على نجاح منتخب بلاده في اجتياز عقبة تركيا والوصول إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:30+0000
2022-03-25T07:30+0000
2022-03-25T07:30+0000
منتخب البرتغال الوطني
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونشر رونالدو صاحب الـ37 عاما رسالته عقب المباراة عبر كافة منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها "الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم.. نحو كأس العالم".وأضاف: "لم نربح شيئا بعد، يجب أن نواصل العمل الجاد والتركيز، واحترام المنافس، لكننا نؤمنا دائما بقدراتنا".وأتم قائلا: "هيا يا برتغال إلى قطر".وكان منتخب البرتغال قد نجح في الفوز على تركيا (3-1)، مساء الخميس، ليضرب موعدا مع مقدونيا الشمالية، التي حققت مفاجأة مدوية بإقصاء إيطاليا.ومن المقرر أن تقام مباراة البرتغال ضد مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتأهل الفائز بينهما إلى مونديال قطر 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب البرتغال الوطني, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رونالدو بعد الفوز على تركيا: هيا إلى قطر
علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على نجاح منتخب بلاده في اجتياز عقبة تركيا والوصول إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022.
ونشر رونالدو
صاحب الـ37 عاما رسالته عقب المباراة عبر كافة منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها "الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم.. نحو كأس العالم".
وأضاف: "لم نربح شيئا بعد، يجب أن نواصل العمل الجاد والتركيز، واحترام المنافس، لكننا نؤمنا دائما بقدراتنا".
وأتم قائلا: "هيا يا برتغال إلى قطر".
وكان منتخب البرتغال قد نجح في الفوز على تركيا (3-1)، مساء الخميس، ليضرب موعدا مع مقدونيا الشمالية، التي حققت مفاجأة مدوية بإقصاء إيطاليا
.
ومن المقرر أن تقام مباراة البرتغال ضد مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتأهل الفائز بينهما إلى مونديال قطر 2022
.