https://arabic.sputniknews.com/20220325/سعر-الذهب-في-مصراليوم-تراجع-في-أوله-وعاد-للارتفاع-في-منتصفه-1060455325.html

سعر الذهب في مصراليوم.. تراجع في أوله وعاد للارتفاع في منتصفه

سعر الذهب في مصراليوم.. تراجع في أوله وعاد للارتفاع في منتصفه

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة حالة من عدم الاستقرار، بين بداية التعاملات، ومنتصف اليوم. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T13:46+0000

2022-03-25T13:46+0000

2022-03-25T13:46+0000

أسعار الذهب اليوم

أخبار مصر الآن

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ففي حين شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا وصل إلى جنيهات للغرام الواحد، في بداية التعاملات اليومية، فقد عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لموقع مصراوي.وعلل نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات له هذا التذبذب بما حدث للدولار خلال تعاملات أمس الخميس، حيث تراجع الدولار 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.وفي تعاملات منتصف اليوم عاود غرام الذهب ارتفاعه مرة أخرى ليعوض تراجعه في اول اليوم، حيث سجل الغرام عيار 14 إلى 657 جنيها، والغرام عيار 18 نحو 844 جنيها، والغرام عيار 21 نحو 985 جنيها، والغرام عيار 24 نحو 1126 جنيها.يشار إلى أن الذهب قفز في السوق المصرية قفزة كبيرة خلال الأسبوع المنصرم، وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 في المئة لأجل عام واحد.وارتفع سعر الدولار الواحد 3 جنيهات، يوم أمس الاثنين، وخلال يوم واحد من التعاملات. وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر "جيدة وقوية"، وتهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية الأجنبية والمقدرات المالية للبلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/أسعار-الذهب-في-مصر-تستقر-على-ارتفاعات-الأمس-1060295163.html

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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن