https://arabic.sputniknews.com/20220325/سفير-فنلندا-يتراجع-عن-تغريدة-منتقدة-للمغرب-1060442202.html
سفير فنلندا يتراجع عن تغريدة منتقدة للمغرب
سفير فنلندا يتراجع عن تغريدة منتقدة للمغرب
تراجع سفير فنلندا لدى المغرب وموريتانيا، بيكا هيفوين، عن تغريدة كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قام بحذفها. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:36+0000
2022-03-25T09:36+0000
2022-03-25T09:36+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن هيفوين حذف تغريدة كانت تنتقد عدم مشاركة المغرب للمرة الثانية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا.يذكر أنه خلال تصويت للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمت 140 دولة مشروع القرار وامتنعت 38 عن التصويت، فيما صوتت بالرفض خمس دول، بينها روسيا وسوريا وكوريا الشمالية، في وقت غاب المغرب عن التصويت مثل المرة السابقة.من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا وأوكرانيا.وشدد بيان الخارجية المغربية على أن "المملكة تواصل متابعة، بقلق وانشغال، تطور الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا"، مشيرا إلى أن "المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف، مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
سفير فنلندا يتراجع عن تغريدة منتقدة للمغرب
تراجع سفير فنلندا لدى المغرب وموريتانيا، بيكا هيفوين، عن تغريدة كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قام بحذفها.
وقالت صحيفة "هسبريس"
المغربية، إن هيفوين حذف تغريدة كانت تنتقد عدم مشاركة المغرب للمرة الثانية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا.
وكان سفير فنلندا قد قال في تغريدته المحذوفة: "غاب المغرب عن التصويت الذي أدان غزو روسيا، سيظهر التاريخ أن العدالة سوف تسود"، وتابع أن "موريتانيا صوتت لصالح القرار الإنساني".
يذكر أنه خلال تصويت للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمت 140 دولة مشروع القرار وامتنعت 38 عن التصويت، فيما صوتت بالرفض خمس دول، بينها روسيا وسوريا وكوريا الشمالية، في وقت غاب المغرب عن التصويت مثل المرة السابقة.
من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا وأوكرانيا.
وشدد بيان الخارجية المغربية على أن "المملكة تواصل متابعة، بقلق وانشغال، تطور الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا"، مشيرا إلى أن "المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف، مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها".