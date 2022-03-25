https://arabic.sputniknews.com/20220325/سوريا-تطالب-مجلس-حقوق-الإنسان-بمساءلة-إسرائيل-على-جرائمه-في-الجولان-1060456015.html
سوريا تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة إسرائيل على "جرائمه" في الجولان
سوريا تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة إسرائيل على "جرائمه" في الجولان
تحدث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، عما تفعله إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل مشيرا لتكثيف... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:53+0000
2022-03-25T13:53+0000
2022-03-25T13:53+0000
العالم العربي
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وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا": "سوريا تؤكد على رفضها الإجراءات غير القانونية والمخططات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل".وأضاف: "سوريا تجدد دعوتها إلى عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال".وتابع: "سوريا تدين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في الجولان المحتل وتطالب مجلس حقوق الإنسان بتوثيق هذه الممارسات وبضرورة مساءلة الاحتلال عنها".وقال: "مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق له وحمايته من المساءلة عن انتهاكاته للقانون الدولي".وأفاد بأن "سوريا تؤكد على حقها الثابت باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي يتخذها الكيان الإسرائيلي لتكريس احتلاله".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سوريا تطالب مجلس حقوق الإنسان بمساءلة إسرائيل على "جرائمه" في الجولان
تحدث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، عما تفعله إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل مشيرا لتكثيف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية.
وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا": "سوريا تؤكد
على رفضها الإجراءات غير القانونية والمخططات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل".
وأضاف: "سوريا تجدد دعوتها إلى عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال".
وتابع: "سوريا تدين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في الجولان المحتل وتطالب مجلس حقوق الإنسان بتوثيق هذه الممارسات وبضرورة مساءلة الاحتلال عنها".
وقال: "مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق له وحمايته من المساءلة عن انتهاكاته للقانون الدولي".
وأفاد بأن "سوريا تؤكد على حقها الثابت باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي يتخذها الكيان الإسرائيلي لتكريس احتلاله".