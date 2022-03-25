https://arabic.sputniknews.com/20220325/سوليفان-الولايات-المتحدة-لا-تخطط-لاستخدام-الأسلحة-الكيماوية-تحت-أي-ظرف-1060452238.html
سوليفان: الولايات المتحدة لا تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف
سوليفان: الولايات المتحدة لا تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه لا يوجد لدى بلاده أي نية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:43+0000
2022-03-25T12:43+0000
2022-03-25T13:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453533_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_935ed7948c7ba249fd99639c5fefdc0f.jpg
وقال سوليفان في إحاطة إعلامية: "ليس لدى الولايات المتحدة أي نية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف".مضيفا أن الولايات المتحدة لا ترى مساعدة عسكرية لروسيا من الصين والقضية تبقى تحت السيطرة اليومية.هذا وكان سوليفان قد ذكر في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما، من عواقب إمداد روسيا بالسلاح، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.هذا وأعلن الغرب عددا من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453533_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_9a03349e67a95e7cec3abc14333fa6c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
سوليفان: الولايات المتحدة لا تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف
12:43 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 25.03.2022)
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه لا يوجد لدى بلاده أي نية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف.
وقال سوليفان في إحاطة إعلامية: "ليس لدى الولايات المتحدة أي نية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف".
مضيفا أن الولايات المتحدة لا ترى مساعدة عسكرية لروسيا من الصين والقضية تبقى تحت السيطرة اليومية.
هذا وكان سوليفان قد ذكر في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما، من عواقب إمداد روسيا بالسلاح
، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
هذا وأعلن الغرب عددا من العقوبات شملت البنوك الروسية ووقف استيراد الغاز الروسي، في أعقاب مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.