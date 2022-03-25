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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/سويسرا-لن-نقوم-بحظر-آر-تي-وسبوتنيك-على-أراضينا-1060460838.html
سويسرا: لن نقوم بحظر "آر تي" و"سبوتنيك" على أراضينا
سويسرا: لن نقوم بحظر "آر تي" و"سبوتنيك" على أراضينا
أعلنت سويسرا أنها لن تحظر قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" على أراضيها، والتي سبق أن أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة وسائل الإعلام المحظورة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:48+0000
2022-03-25T15:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
سويسرا
العالم
تقارير سبوتنيك
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وقال المجلس الاتحادي (الحكومة) في بيان أن "المجلس الاتحادي قرر عدم تطبيق إجراء الاتحاد الأوروبي في الأول من مارس بتعليق بث المحتوى من بعض وسائل الإعلام الروسية، وبالتحديد سبوتنيك وروسيا اليوم".وتعرضت وسائل الإعلام الروسية لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".كما تقوم وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فسيبوك" و"إنستغرام" بحظر منشورات وصفحات وسائل الإعلام الروسية، من دون أي مبرر، بهدف منع وصول الحقيقة إلى المواطنين حول العالم.هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-غوغل-بحذف-آر-تي-وسبوتنيك-من-نتائج-البحث-1059709666.html
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سويسرا, العالم, تقارير سبوتنيك

سويسرا: لن نقوم بحظر "آر تي" و"سبوتنيك" على أراضينا

15:48 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورجناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية "آر تي" (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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أعلنت سويسرا أنها لن تحظر قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" على أراضيها، والتي سبق أن أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة وسائل الإعلام المحظورة.
وقال المجلس الاتحادي (الحكومة) في بيان أن "المجلس الاتحادي قرر عدم تطبيق إجراء الاتحاد الأوروبي في الأول من مارس بتعليق بث المحتوى من بعض وسائل الإعلام الروسية، وبالتحديد سبوتنيك وروسيا اليوم".
وتعرضت وسائل الإعلام الروسية لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".
كما تقوم وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فسيبوك" و"إنستغرام" بحظر منشورات وصفحات وسائل الإعلام الروسية، من دون أي مبرر، بهدف منع وصول الحقيقة إلى المواطنين حول العالم.
حوار وكالة سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحذف "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث
10 مارس, 10:03 GMT
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.
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Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:11 GMT
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