https://arabic.sputniknews.com/20220325/صحيفة-الولايات-المتحدة-تحضر-لعقوبات-على-شركات-التكنولوجيا-العسكرية-والاستخباراتية-الروسية-1060470184.html
صحيفة: الولايات المتحدة تحضر لعقوبات على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية
صحيفة: الولايات المتحدة تحضر لعقوبات على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عدد من الشركات الروسية التي يُزعم أنها تقدم سلعا وخدمات يستخدمها... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T22:53+0000
2022-03-25T22:53+0000
2022-03-25T22:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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سبوتنيك. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن عن العقوبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن تشمل العقوبات شركات من بينها "سيرنيا" و"سيرتال" و"إيه أو ني فيكتور" و"تي بلاتفورمز" وغيرها.وزعم التقرير أن الحكومة الروسية اعتمدت بشكل كبير على التقنيات الغربية والدولية لتشغيل صناعتها الدفاعية، ومن المتوقع أن تلاحق العقوبات الجديدة شبكة الشركات الروسية المستخدمة في الحصول على السلع للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء.وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.وحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، من بينها شركة Tactical Missiles Corpالمملوكة للدولة و 28 شركة مرتبطة بها، بالإضافة إلى مديرها العام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
صحيفة: الولايات المتحدة تحضر لعقوبات على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عدد من الشركات الروسية التي يُزعم أنها تقدم سلعا وخدمات يستخدمها الجيش والاستخبارات.
سبوتنيك
. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن عن العقوبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن تشمل العقوبات شركات من بينها "سيرنيا" و"سيرتال" و"إيه أو ني فيكتور" و"تي بلاتفورمز" وغيرها.
وزعم التقرير أن الحكومة الروسية اعتمدت بشكل كبير على التقنيات الغربية والدولية لتشغيل صناعتها الدفاعية، ومن المتوقع أن تلاحق العقوبات الجديدة شبكة الشركات الروسية المستخدمة في الحصول على السلع للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة
عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، من بينها شركة Tactical Missiles Corpالمملوكة للدولة و 28 شركة مرتبطة بها، بالإضافة إلى مديرها العام.