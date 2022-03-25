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صحيفة: ماذا يريد السعوديون والإماراتيون من أمريكا
صحيفة: ماذا يريد السعوديون والإماراتيون من أمريكا
تحث دولتان عربيتان الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة دعمها في المجال الأمني، حسب مصادر إعلامية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:26+0000
2022-03-25T11:26+0000
العالم العربي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن صحيفة "فاينانشل تايمز" ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ناشدت الولايات المتحدة توسيع نطاق التعاون الأمني ليشمل تبادل المعلومات الاستخبارية على النطاق الأوسع وإجراء المزيد من التدريبات والعمليات الأمنية المشتركة.وقالت الصحيفة إن الرسالة التي يوجهها السعوديون والإماراتيون إلى الرئيس الأمريكي مفادها أنهم سيعاودون التعامل مع الولايات المتحدة إذا كانت لديها خطة.وبحسب المصادر فإن بلدان الخليج العربية ستميل أكثر إلى التعاون مع الولايات المتحدة إذا ساعدها بايدن على حل مشاكلها الأمنية مع إيران، مثلا، والمتمردين في اليمن.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إنهم يلتزمون بالعمل المشترك لمساعدة السعوديين على تعزيز دفاعهم.
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العالم العربي

صحيفة: ماذا يريد السعوديون والإماراتيون من أمريكا

11:26 GMT 25.03.2022
© Photo / Gulf Cooperation Councilندوة سياسية بعنوان "السياسة الأمريكية تجاه إيران"
ندوة سياسية بعنوان السياسة الأمريكية تجاه إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Photo / Gulf Cooperation Council
تحث دولتان عربيتان الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة دعمها في المجال الأمني، حسب مصادر إعلامية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن صحيفة "فاينانشل تايمز" ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ناشدت الولايات المتحدة توسيع نطاق التعاون الأمني ليشمل تبادل المعلومات الاستخبارية على النطاق الأوسع وإجراء المزيد من التدريبات والعمليات الأمنية المشتركة.
وقالت الصحيفة إن الرسالة التي يوجهها السعوديون والإماراتيون إلى الرئيس الأمريكي مفادها أنهم سيعاودون التعامل مع الولايات المتحدة إذا كانت لديها خطة.
وبحسب المصادر فإن بلدان الخليج العربية ستميل أكثر إلى التعاون مع الولايات المتحدة إذا ساعدها بايدن على حل مشاكلها الأمنية مع إيران، مثلا، والمتمردين في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إنهم يلتزمون بالعمل المشترك لمساعدة السعوديين على تعزيز دفاعهم.
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