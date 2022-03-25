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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/طائرة-الرئيس-البولندي-تهبط-اضطراريا-قبل-الاجتماع-مع-بايدن-1060462938.html
طائرة الرئيس البولندي تهبط اضطراريا قبل الاجتماع مع بايدن
طائرة الرئيس البولندي تهبط اضطراريا قبل الاجتماع مع بايدن
أعيدت طائرة تقل الرئيس البولندي أندريه دودا كانت في طريقها إلى رزيسزو جنوب شرقي البلاد إلى العاصمة وارسو حيث هبطت اضطراريا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:45+0000
2022-03-25T16:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، وقالت نقلا عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية إن الرئيس دودا لم يكن في خطر عند هبوطه، دون التطرق إلى أسباب الهبوط الاضطراري للطائرة.واستقل دودا في وقت لاحق طائرة مختلفة وعاد إلى شرق بولندا.أدى هذا إلى تأخير جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هبط في مدينة رزيسزو اليوم الجمعة لإلقاء نظرة مباشرة على الجهود الدولية لمساعدة بعض ملايين اللاجئين الأوكرانيين، والتحدث إلى القوات الأمريكية التي تدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي"، وفق المصدر ذاته.والتقى بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا.وكان من المفترض في البداية أن يجتمع بايدن مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/بايدن-يتناول-البيتزا-مع-الجنود-الأمريكيين-قبل-لقاء-الرئيس-البولندي-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1060460743.html
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أخبار أوكرانيا, جو بايدن

طائرة الرئيس البولندي تهبط اضطراريا قبل الاجتماع مع بايدن

16:45 GMT 25.03.2022
© REUTERS / Kacper Pempelالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
أعيدت طائرة تقل الرئيس البولندي أندريه دودا كانت في طريقها إلى رزيسزو جنوب شرقي البلاد إلى العاصمة وارسو حيث هبطت اضطراريا.
جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، وقالت نقلا عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية إن الرئيس دودا لم يكن في خطر عند هبوطه، دون التطرق إلى أسباب الهبوط الاضطراري للطائرة.
واستقل دودا في وقت لاحق طائرة مختلفة وعاد إلى شرق بولندا.
أدى هذا إلى تأخير جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هبط في مدينة رزيسزو اليوم الجمعة لإلقاء نظرة مباشرة على الجهود الدولية لمساعدة بعض ملايين اللاجئين الأوكرانيين، والتحدث إلى القوات الأمريكية التي تدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي"، وفق المصدر ذاته.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
بايدن يتناول البيتزا مع الجنود الأمريكيين قبل لقاء الرئيس البولندي بشأن أوكرانيا... فيديو
15:45 GMT
والتقى بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا.
وكان من المفترض في البداية أن يجتمع بايدن مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.
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Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:37 GMT
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