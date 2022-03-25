https://arabic.sputniknews.com/20220325/طائرة-الرئيس-البولندي-تهبط-اضطراريا-قبل-الاجتماع-مع-بايدن-1060462938.html
طائرة الرئيس البولندي تهبط اضطراريا قبل الاجتماع مع بايدن
طائرة الرئيس البولندي تهبط اضطراريا قبل الاجتماع مع بايدن
أعيدت طائرة تقل الرئيس البولندي أندريه دودا كانت في طريقها إلى رزيسزو جنوب شرقي البلاد إلى العاصمة وارسو حيث هبطت اضطراريا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:45+0000
2022-03-25T16:45+0000
2022-03-25T16:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، وقالت نقلا عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية إن الرئيس دودا لم يكن في خطر عند هبوطه، دون التطرق إلى أسباب الهبوط الاضطراري للطائرة.واستقل دودا في وقت لاحق طائرة مختلفة وعاد إلى شرق بولندا.أدى هذا إلى تأخير جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هبط في مدينة رزيسزو اليوم الجمعة لإلقاء نظرة مباشرة على الجهود الدولية لمساعدة بعض ملايين اللاجئين الأوكرانيين، والتحدث إلى القوات الأمريكية التي تدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي"، وفق المصدر ذاته.والتقى بايدن بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا.وكان من المفترض في البداية أن يجتمع بايدن مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/بايدن-يتناول-البيتزا-مع-الجنود-الأمريكيين-قبل-لقاء-الرئيس-البولندي-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1060460743.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جو بايدن
طائرة الرئيس البولندي تهبط اضطراريا قبل الاجتماع مع بايدن
أعيدت طائرة تقل الرئيس البولندي أندريه دودا كانت في طريقها إلى رزيسزو جنوب شرقي البلاد إلى العاصمة وارسو حيث هبطت اضطراريا.
جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة "رويترز
"، وقالت نقلا عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية إن الرئيس دودا لم يكن في خطر عند هبوطه، دون التطرق إلى أسباب الهبوط الاضطراري للطائرة.
واستقل دودا في وقت لاحق طائرة مختلفة وعاد إلى شرق بولندا.
أدى هذا إلى تأخير جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هبط في مدينة رزيسزو اليوم الجمعة لإلقاء نظرة مباشرة على الجهود الدولية لمساعدة بعض ملايين اللاجئين الأوكرانيين، والتحدث إلى القوات الأمريكية التي تدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي"، وفق المصدر ذاته.
والتقى بايدن
بالجنود الأمريكيين الذين يخدمون في بولندا وتناولوا البيتزا معهم بينما كان من المنتظر لقائه مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن أوكرانيا.
وكان من المفترض في البداية أن يجتمع بايدن مع أفراد الخدمة الأمريكية بعد إحاطة مع الرئيس البولندي حول الوضع في أوكرانيا، لكن الجدول الزمني تم تغييره بسبب مشكلة طائرة الرئيس البولندي.