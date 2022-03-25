https://arabic.sputniknews.com/20220325/طبيب-روسي-يكشف-آخر-مفاجآت-كورونا-الخطيرة-المحتمل-حدوثها-بعد-التعافي-1060455088.html
طبيب روسي يكشف آخر مفاجآت كورونا الخطيرة المحتمل حدوثها بعد التعافي
طبيب روسي يكشف آخر مفاجآت كورونا الخطيرة المحتمل حدوثها بعد التعافي
لا تزال التبعات الصحية التي يخلفها فيروس كورونا على المرضى والمتعافين تتكشف تأثيرا تلو الآخر، وآخرها ظاهرة تسمى "التجلط المتأخر". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:44+0000
2022-03-25T13:44+0000
2022-03-25T13:44+0000
مجتمع
فيروس كورونا
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وقال طبيب المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، إن تجلط الدم يمكن أن يتطور لدى المرضى المصابين بكوفيد-19، حتى بعد عدة أشهر من الشفاء.وأضاف في مقابلة مع موقع Ura.ru الروسي، أن "المرض يمكن أن يتجلى لدى شخص ما يميل إليه بعد بضعة أشهر من الشفاء، حتى لو لم تكن هناك مظاهر خارجية واضحة، ولن يكون هذا مجرد تجلط، بل يمكن أن تصاحبه سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي".ونصح الطبيب بأخذ إجازة طويلة بعد التعافي من فيروس كورونا لإعادة التأهيل.وواصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، الخميس.وتسببت جائحة كوفيد-19 في وفاة أكثر من 18 مليون شخص بالعالم في الفترة ما بين بداية 2020 ونهاية 2021، في حصيلة أكبر بثلاث أضعاف من الأرقام الرسمية، حسبما كشفت دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزارة-الصحة-الجزائرية-تؤكد-صلاحية-لقاحات-كورونا-لم-تنته-1060450668.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, فيروس كورونا
طبيب روسي يكشف آخر مفاجآت كورونا الخطيرة المحتمل حدوثها بعد التعافي
لا تزال التبعات الصحية التي يخلفها فيروس كورونا على المرضى والمتعافين تتكشف تأثيرا تلو الآخر، وآخرها ظاهرة تسمى "التجلط المتأخر".
وقال طبيب المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، إن تجلط الدم يمكن أن يتطور لدى المرضى المصابين بكوفيد-19، حتى بعد عدة أشهر من الشفاء.
وأضاف في مقابلة مع موقع Ura.ru الروسي
، أن "المرض يمكن أن يتجلى لدى شخص ما يميل إليه بعد بضعة أشهر من الشفاء، حتى لو لم تكن هناك مظاهر خارجية واضحة، ولن يكون هذا مجرد تجلط، بل يمكن أن تصاحبه سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي".
ونصح الطبيب بأخذ إجازة طويلة بعد التعافي من فيروس كورونا لإعادة التأهيل.
وواصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، الخميس.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في وفاة أكثر من 18 مليون شخص بالعالم في الفترة ما بين بداية 2020 ونهاية 2021، في حصيلة أكبر بثلاث أضعاف من الأرقام الرسمية، حسبما كشفت دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت"
الجمعة.