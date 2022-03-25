https://arabic.sputniknews.com/20220325/عبد-اللهيان-يمكن-الوصول-إلى-اتفاق-بفيينا-في-هذه-الحالة-1060434116.html

عبد اللهيان: يمكن الوصول إلى اتفاق بفيينا في هذه الحالة

عبد اللهيان: يمكن الوصول إلى اتفاق بفيينا في هذه الحالة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إمكانية الوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا خلال فترة قصيرة في حال تحلى الجانب الأمريكي برؤية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T06:58+0000

2022-03-25T06:58+0000

2022-03-25T06:58+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، خلال زيارته للعاصمة بيروت، مشيرة إلى الاستعداد للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، ولكن ليس بثمن تجاوز الخطوط الحمراء لإيران.وطالب الوزير الإيراني الجانب الأمريكي عدم التلاعب بالوقت والكلمات وإهدار الوقت، واختيار سلوك واقعي ونهج صحيح في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية فيينا.وقال وزير الخارجية الإيراني: "إنه في حال الوصول إلى النقطة النهائية للاتفاق فإن جميع دول المنطقة ستنتفع من وراء ذلك وفيما يتعلق بموضوع إلغاء الحظر فمازلنا قريبين من نقطة النهاية".وكان عبد اللهيان قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن بلاده اقتربت من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وتشديده على أن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد.وذكر الوزير الإيراني أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية، نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في العاصمة النمساوية، فيينا"، مضيفا أن بلاده اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أبلغته إيران للجانب الأمريكي حيال أحدث مقترحاتها للتوصل إلى الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/إيران-تؤكد-أن-الوصول-لاتفاق-خلال-محادثات-فيينا-اقترب-من-المرحلة-النهائية-1060284215.html

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