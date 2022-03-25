عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/علماء-يحددون-نوعا-من-العصائر-يساعد-في-خفض-ضغط-الدم-1060433091.html
علماء يحددون نوعا من العصائر يساعد في خفض ضغط الدم
علماء يحددون نوعا من العصائر يساعد في خفض ضغط الدم
توصل فريق من العلماء من جامعة طوكيو إلى أن نوعا من العصائر يلعب دورا في خفض ضغط الدم بشكل كبير. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T05:54+0000
2022-03-25T05:54+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_0:154:2872:1770_1920x0_80_0_0_659f265b6aa373e79180c2eb94fca7ce.jpg
ففي دراسة خضع لها 481 متطوعا وتمت بإشراف جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتربية النباتات، توصل الفريق إلى نتائج إيجابية لعصير الطماطم، بحسب ما نشر موقع "onlinelibrary".كما لاحظ العلماء أيضا تحسنا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول. وكطريقة فعالة لتقليل الضغط دعا العلماء إلى تقليل تناول الملح والكحول وكذلك حرق الوزن الزائد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050600012_154:0:2718:1923_1920x0_80_0_0_d2befc314ffe9d02935fcd13bb580ecd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة

علماء يحددون نوعا من العصائر يساعد في خفض ضغط الدم

05:54 GMT 25.03.2022
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Fotolia / Andrei Tsalko
تابعنا عبرGoogle news
توصل فريق من العلماء من جامعة طوكيو إلى أن نوعا من العصائر يلعب دورا في خفض ضغط الدم بشكل كبير.
ففي دراسة خضع لها 481 متطوعا وتمت بإشراف جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتربية النباتات، توصل الفريق إلى نتائج إيجابية لعصير الطماطم، بحسب ما نشر موقع "onlinelibrary".

وبحسب الدراسة فإن عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير. وبعد 12 شهرا، تحسنت درجات ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى المشاركين الذين شربوا عصير الطماطم بانتظام.

كما لاحظ العلماء أيضا تحسنا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول.
ويعود سبب هذا التأثير إلى النسبة العالية من البوتاسيوم في المشروب. حيث يساهم هذا العنصر في إزالة السوائل من الجسم. ومع عدم كفاية تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، فإن السائل الذي يبقى في الجسم يضغط على جدران الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم.
وكطريقة فعالة لتقليل الضغط دعا العلماء إلى تقليل تناول الملح والكحول وكذلك حرق الوزن الزائد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала