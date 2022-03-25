https://arabic.sputniknews.com/20220325/علماء-يحددون-نوعا-من-العصائر-يساعد-في-خفض-ضغط-الدم-1060433091.html
علماء يحددون نوعا من العصائر يساعد في خفض ضغط الدم
علماء يحددون نوعا من العصائر يساعد في خفض ضغط الدم
توصل فريق من العلماء من جامعة طوكيو إلى أن نوعا من العصائر يلعب دورا في خفض ضغط الدم بشكل كبير. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T05:54+0000
2022-03-25T05:54+0000
2022-03-25T05:54+0000
الصحة
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ففي دراسة خضع لها 481 متطوعا وتمت بإشراف جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتربية النباتات، توصل الفريق إلى نتائج إيجابية لعصير الطماطم، بحسب ما نشر موقع "onlinelibrary".كما لاحظ العلماء أيضا تحسنا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول. وكطريقة فعالة لتقليل الضغط دعا العلماء إلى تقليل تناول الملح والكحول وكذلك حرق الوزن الزائد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
علماء يحددون نوعا من العصائر يساعد في خفض ضغط الدم
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توصل فريق من العلماء من جامعة طوكيو إلى أن نوعا من العصائر يلعب دورا في خفض ضغط الدم بشكل كبير.
ففي دراسة خضع لها 481 متطوعا وتمت بإشراف جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتربية النباتات، توصل الفريق إلى نتائج إيجابية لعصير الطماطم، بحسب ما نشر
موقع "onlinelibrary".
وبحسب الدراسة فإن عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير. وبعد 12 شهرا، تحسنت درجات ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى المشاركين الذين شربوا عصير الطماطم بانتظام.
كما لاحظ العلماء أيضا تحسنا في ضغط الدم
الانقباضي والانبساطي والكوليسترول.
ويعود سبب هذا التأثير إلى النسبة العالية من البوتاسيوم في المشروب. حيث يساهم هذا العنصر في إزالة السوائل من الجسم. ومع عدم كفاية تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، فإن السائل الذي يبقى في الجسم يضغط على جدران الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم.
وكطريقة فعالة لتقليل الضغط دعا العلماء إلى تقليل تناول الملح والكحول وكذلك حرق الوزن الزائد.