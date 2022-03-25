https://arabic.sputniknews.com/20220325/غانتس-يتوجه-للهند-تمهيدا-لزيارة-بينيت-1060440856.html
غانتس يتوجه للهند تمهيدا لزيارة بينيت
غانتس يتوجه للهند تمهيدا لزيارة بينيت
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيزور الهند، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة مرور 30 عاما من العلاقات الأمنية بين... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:05+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن غانتس سيزور الهند في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيوافق الثلاثاء المقبل، بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الأمنية بين الهند وإسرائيل، وذلك تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى الهند، في الثاني من الشهر المقبل.ومن المقرر أن يجري بيني غانتس مباحثات أمنية وعسكرية مع نظيره الهندي، راغانات سينغ، تتعلق بتعميق وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي لقاءات موسعة مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الهندية.وأوضحت الصحيفة أن غانتس سيرافقه وفد أمني وعسكري، على رأسهم مدير تطوير وبحوث الأسلحة، ووفد من كبار الشخصيات في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/مودي-يدعو-نظيره-الإسرائيلي-لزيارة-الهند-1050488971.html
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أخبار الهند اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
غانتس يتوجه للهند تمهيدا لزيارة بينيت
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيزور الهند، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة مرور 30 عاما من العلاقات الأمنية بين البلدين.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية
، صباح اليوم الجمعة، أن غانتس سيزور الهند في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيوافق الثلاثاء المقبل، بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الأمنية بين الهند وإسرائيل، وذلك تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت
، إلى الهند، في الثاني من الشهر المقبل.
20 أكتوبر 2021, 13:39 GMT
ومن المقرر أن يجري بيني غانتس مباحثات أمنية وعسكرية مع نظيره الهندي، راغانات سينغ، تتعلق بتعميق وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي لقاءات موسعة مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الهندية.
وأوضحت الصحيفة أن غانتس سيرافقه وفد أمني وعسكري، على رأسهم مدير تطوير وبحوث الأسلحة، ووفد من كبار الشخصيات في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند
بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.