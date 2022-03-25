https://arabic.sputniknews.com/20220325/فلبيني-يستخدم-شعره-لرسم-لوحة-فنية-فيديو-1060450431.html
فلبيني يستخدم شعره لرسم لوحة فنية... فيديو
فلبيني يستخدم شعره لرسم لوحة فنية... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فنانا فلبينيا من نوع خاص، حيث يستطيع تقديم لوحات فنية رائعة مستخدما شعره عوضا عن ألوان الرسم التقليدية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:28+0000
2022-03-25T12:28+0000
2022-03-25T12:29+0000
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وعرضت قناة "South China Morning Post" على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فنانا فلبينيا يدعى جيستوني غارسيا، وهو يستخدم فرشاة دقيقة وقصاصات من شعر رأسه لصناعة لوحة بورتريه.ويرش غارسيا قصاصات الشعر الصغيرة على قطعة من القماش الأبيض لرسم لوحات لوجوه المشاهير، ويرى أن الرسم بقصاصات الشعر أسهل من مواد الرسم التقليدية لأنه يستطيع بسهولة ضبط وتعديل الخطوط المحدد لملامح الصورة بمرونة أكبر.ويعمل غارسيا إلى جانب موهبته كمالك مشارك لصالون تصفيف شعر، وكذلك كموظف على باخرة سياحية، ويتخذ ممارسة الرسم بتلك الطريقة كوسيلة للتعامل مع ضغوط العمل، مشيرا إلى أن صناعة لوحة واحدة بتلك الطريقة يستغرق ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فلبيني يستخدم شعره لرسم لوحة فنية... فيديو
12:28 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 25.03.2022)
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فنانا فلبينيا من نوع خاص، حيث يستطيع تقديم لوحات فنية رائعة مستخدما شعره عوضا عن ألوان الرسم التقليدية.
وعرضت قناة "South China Morning Post" على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فنانا فلبينيا يدعى جيستوني غارسيا، وهو يستخدم فرشاة دقيقة وقصاصات من شعر رأسه لصناعة لوحة بورتريه.
ويرش غارسيا قصاصات الشعر الصغيرة على قطعة من القماش الأبيض لرسم لوحات لوجوه المشاهير، ويرى أن الرسم بقصاصات الشعر أسهل من مواد الرسم التقليدية لأنه يستطيع بسهولة ضبط وتعديل الخطوط المحدد لملامح الصورة بمرونة أكبر.
ويعمل غارسيا إلى جانب موهبته كمالك مشارك لصالون تصفيف شعر، وكذلك كموظف على باخرة سياحية، ويتخذ ممارسة الرسم بتلك الطريقة كوسيلة للتعامل مع ضغوط العمل، مشيرا إلى أن صناعة لوحة واحدة بتلك الطريقة يستغرق ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.