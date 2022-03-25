https://arabic.sputniknews.com/20220325/قاضية-لبنانية-قرار-منع-تحويل-الأموال-لا-علاقة-له-بشراء-المواد-الطبية-أو-الغذائية-1060433961.html
قاضية لبنانية: قرار منع تحويل الأموال لا علاقة له بشراء المواد الطبية أو الغذائية
قاضية لبنانية: قرار منع تحويل الأموال لا علاقة له بشراء المواد الطبية أو الغذائية
نفت النائب العام الاستثنائي لجبل لبنان، القاضية غادة عون، أن يكون قرار منع تحويل الأموال له علاقة بشراء المواد الطبية أو الغذائية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T06:56+0000
2022-03-25T06:56+0000
2022-03-25T06:56+0000
أخبار لبنان
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وحسب بيان أصدرته القاضية اللبنانية أكّدت النائب العام الاستئنافي أن ما يتردد في وسائل الإعلام عن قرار منع تحويل الأموال وتأثيره على استيراد المواد الغذائية والطبية عار عن الصحة، وفقا لموقع النشرة.وقالت: "توضيحًا لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، في ما يتعلق بمنع تحويل الأموال إلى الخارج، يهمني التأكيد على أنّ هذا القرار يتناول فقط أصول المصارف الـ5، التي كانت موضوع قرارمنع التصرّف وأموال رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها".وكانت القاضية غادة عون قد أصدرت في وقت سابق، قراراً قضى بإبلاغ مصلحة الجمارك منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف "عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال وبلوم وميد".ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.واستند قرار عون الأخير إلى شكوى قانونية قدمتها مجموعة من النشطاء تسمى "الشعب يريد إصلاح النظام" قالت إن هذه الخطوة ضرورية لمنع نقل ما تبقى من أموال المودعين إلى خارج البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بنوك-لبنانية-تحتج-على-قرار-قاضية-بمنعها-من-نقل-الأموال-إلى-الخارج-1060430327.html
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أخبار لبنان
قاضية لبنانية: قرار منع تحويل الأموال لا علاقة له بشراء المواد الطبية أو الغذائية
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نفت النائب العام الاستثنائي لجبل لبنان، القاضية غادة عون، أن يكون قرار منع تحويل الأموال له علاقة بشراء المواد الطبية أو الغذائية.
وحسب بيان أصدرته القاضية اللبنانية أكّدت النائب العام الاستئنافي أن ما يتردد في وسائل الإعلام عن قرار منع تحويل الأموال وتأثيره على استيراد المواد الغذائية والطبية عار عن الصحة، وفقا لموقع النشرة
.
وقالت: "توضيحًا لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، في ما يتعلق بمنع تحويل الأموال إلى الخارج، يهمني التأكيد على أنّ هذا القرار يتناول فقط أصول المصارف الـ5، التي كانت موضوع قرارمنع التصرّف وأموال رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها".
وأوضحت أن "هذا القرار لا يتعلق بتحويل الأموال من أجل شراء المواد الغذائية أو الطبية، أو ما يتعلق بتحويل الأموال للطلاب، وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة".
وكانت القاضية غادة عون قد أصدرت في وقت سابق، قراراً قضى بإبلاغ مصلحة الجمارك منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف "عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال وبلوم وميد".
في المقابل نظمت البنوك إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين
العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.
وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
واستند قرار عون الأخير إلى شكوى قانونية قدمتها مجموعة من النشطاء
تسمى "الشعب يريد إصلاح النظام" قالت إن هذه الخطوة ضرورية لمنع نقل ما تبقى من أموال المودعين إلى خارج البلاد.