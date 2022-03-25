قرقاش: حضور الإمارات اجتماعات العقبة تأكيد لدورها الفعال في مكافحة الإرهاب
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
علق مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على مشاركة بلاده في مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تعقد للمرة الخامسة حول شرق أفريقيا.
وأكد قرقاش على موقع "تويتر" أن "مشاركة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعوة كريمة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وبحضور عربي رفيع في "اجتماعات العقبة" تأكيد للدور الفاعل لدولنا في مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب والبحث عن حلول عربية لأزمات المنطقة وترسيخ أجندة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
مشاركة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعوة كريمة من الملك عبدالله الثاني وبحضور عربي رفيع في "اجتماعات العقبة" تأكيد للدور الفاعل لدولنا في مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب والبحث عن حلول عربية لأزمات المنطقة وترسيخ أجندة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي 1/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 25, 2022
وأضاف في تغريدة أخرى: "كما تأتي مشاركة دولة الإمارات في لقاء العقبة في سياق توجهها الجاد لتكريس أولوية الدور العربي المؤثر في قضايا المنطقة، مع العمل بالتوازي علي ايجاد تفاهمات إقليمية تدعم السلام والاستقرار والتنمية، والحفاظ على العلاقات الدولية والتاريخية للمنطقة".
كما تأتي مشاركة دولة الإمارات في لقاء العقبة في سياق توجهها الجاد لتكريس أولوية الدور العربي المؤثر في قضايا المنطقة، مع العمل بالتوازي علي ايجاد تفاهمات إقليمية تدعم السلام والاستقرار والتنمية، والحفاظ على العلاقات الدولية والتاريخية للمنطقة 2/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 25, 2022
وحسب موقع عمون الأردني، فإن الجولة الخامسة من اجتماعات العقبة يشارك فيها عدد من رؤساء الدول الأفريقية مثل رواندا، والكونغو الديمقراطية، وموزمبيق، ورئيس وزراء تنزانيا.
كما يشارك فيها أيضا ممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من دول أفريقية وأوروبية وشرق آسيوية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.
وبحث المشاركون في الجولة الخامسة من مبادرة اجتماعات العقبة "آليات مواصلة التنسيق والتشاور حول التصدي للتهديدات المستجدة للإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولي، يشمل الأبعاد العسكرية والأمنية والفكرية".
يشار إلى أن مبادرة "اجتماعات العقبة"، أطلقها الملك عبد الله بن الحسين في العام 2015، بهدف التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب والتطرف.
وقد استضافت ألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، فعاليات هذه الاجتماعات بالشراكة مع المملكة في بعض جولاتها.