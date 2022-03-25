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قطر تعتبر تصريحات مدرب المنتخب الهولندي حول تنظيمها كأس العالم "سخافة وسطحية"
قطر تعتبر تصريحات مدرب المنتخب الهولندي حول تنظيمها كأس العالم "سخافة وسطحية"
اعتبر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، انتقادات مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال لاستضافة قطر بطولة كأس العالم "سخافة وسطحية". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:32+0000
2022-03-25T11:32+0000
رياضة
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وقال فان غال في تصريحات نشرتها "يورو سبورت": "إقامة كأس العالم في قطر أمر سخيف للغاية. سنلعب المونديال في بلد يقول فيفا إنها تساعد في تطوير كرة القدم، لكن هذا غير حقيقي. كل هذا من أجل المال والمصالح التجارية والدعائية".وشدد الذاودي على أن قدرة بلاده على استضافة أحداث كبرى لا نظير لها وأن "هذه هي شهادة العديد من الأشخاص من مختلف أصقاع العالم بما في ذلك هولندا والاتحاد الهولندي لكرة القدم فضلاً عن أناس من أوروبا والولايات المتحدة وغيرهم (...) كلهم اعترفوا بقدراتنا وجاهزيتنا ومن تابع منهم كاس العرب أقر بالشغف لدينا".ويرى المدير الفني لمنتخب الطواحين الهولندية أن "إقامة كأس العالم في قطر لن يساعد العالم في التخلص من المشكلات التي تعاني منها كرة القدم".وكان منتخب هولندا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/قطر-تطلق-منصة-بطاقة-هيا-لتنظيم-حضور-كأس-العالم-1060376004.html
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رياضة, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

قطر تعتبر تصريحات مدرب المنتخب الهولندي حول تنظيمها كأس العالم "سخافة وسطحية"

11:32 GMT 25.03.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الثمامة، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الثمامة، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
اعتبر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، انتقادات مدرب المنتخب الهولندي لويس فان غال لاستضافة قطر بطولة كأس العالم "سخافة وسطحية".
وقال فان غال في تصريحات نشرتها "يورو سبورت": "إقامة كأس العالم في قطر أمر سخيف للغاية. سنلعب المونديال في بلد يقول فيفا إنها تساعد في تطوير كرة القدم، لكن هذا غير حقيقي. كل هذا من أجل المال والمصالح التجارية والدعائية".

وردا على ذلك، قال الأمين العام للجنة المسؤولة عن مشاريع البطولة، حسن الذاودي في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورت"، إن أفضل رد على تلك التصريحات قد شهده العالم في كأس العرب الأخيرة التي استضافتها قطر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ملعب خليفة الدولي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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وأضاف: "بالنسبة لشخص قضى أعواما طويلة في عالم كرة القدم ويفهم تأثيرها، فإن السخافة حقا أن يدلي بتصريح سطحي كهذا، وأنا على يقين من إنه لم يقضِ الوقت الكافي لفهم ما تمثله كرة القدم ليس فقط لقطر وإنما للعالم العربي كله".

وشدد الذاودي على أن قدرة بلاده على استضافة أحداث كبرى لا نظير لها وأن "هذه هي شهادة العديد من الأشخاص من مختلف أصقاع العالم بما في ذلك هولندا والاتحاد الهولندي لكرة القدم فضلاً عن أناس من أوروبا والولايات المتحدة وغيرهم (...) كلهم اعترفوا بقدراتنا وجاهزيتنا ومن تابع منهم كاس العرب أقر بالشغف لدينا".
ويرى المدير الفني لمنتخب الطواحين الهولندية أن "إقامة كأس العالم في قطر لن يساعد العالم في التخلص من المشكلات التي تعاني منها كرة القدم".
وكان منتخب هولندا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.
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