https://arabic.sputniknews.com/20220325/قطر-تعلن-تجديد-منحتها-السنوية-لغزة-360-مليون-دولار-1060441138.html
قطر تعلن تجديد منحتها السنوية لغزة.. 360 مليون دولار
قطر تعلن تجديد منحتها السنوية لغزة.. 360 مليون دولار
أعلنت دولة قطر، تجديد منتحتها السنوية لقطاع غزة، الذي تحكمه حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:12+0000
2022-03-25T09:12+0000
2022-03-25T09:12+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار قطر اليوم
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وحسب تصريحات لوكالة سوا الفلسطينية، أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، أن بلاده اعتمدت بالفعل تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، بمبلغ 360 مليون دولار.وقال العمادي: "تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا، وأشياء أخرى".وقال: "عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لمعبر بيت حانون "ايرز"، لافتا إلى موافقة إسرائيل المبدئية على مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة.وكانت اللجنة القطرية وقعت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء تشمل الاتفاق "على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة".وستمول اللجنة القطرية بموجب الاتفاق "إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى".
https://arabic.sputniknews.com/20211030/لماذا-طلبت-إسرائيل-من-الإمارات-إرسال-أموال-قطاع-غزة-بدلا-من-قطر-وما-سبب-رفض-أبوظبي؟-1050577697.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطر اليوم
قطر تعلن تجديد منحتها السنوية لغزة.. 360 مليون دولار
أعلنت دولة قطر، تجديد منتحتها السنوية لقطاع غزة، الذي تحكمه حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وحسب تصريحات لوكالة سوا
الفلسطينية، أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، أن بلاده اعتمدت بالفعل تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، بمبلغ 360 مليون دولار.
30 أكتوبر 2021, 15:50 GMT
وقال العمادي: "تم اعتماد المنحة القطرية
بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا، وأشياء أخرى".
وكشف السفير القطري عن اتفاق أبرمته بلاده مع الجانب الإسرائيلي منذ 6 أشهر، يقضي بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل.
وقال: "عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لمعبر بيت حانون "ايرز"، لافتا إلى موافقة إسرائيل المبدئية على مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة.
وأوضح أن شركة توليد الكهرباء وسلطة الطاقة تعمل الآن على إنهاء الإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.
وكانت اللجنة القطرية وقعت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء تشمل الاتفاق "على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة".
وستمول اللجنة القطرية بموجب الاتفاق "إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة
إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى".