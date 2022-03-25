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كوريا الشمالية تنشر فيديو لاختبار صاروخ باليستي جديد
كوريا الشمالية تنشر فيديو لاختبار صاروخ باليستي جديد
اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي الثقيل لأول مرة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:15+0000
2022-03-25T08:25+0000
كوريا الشمالية
رصد عسكري
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وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الصاروخ المطلق قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة.وقال الوزير الياباني: "تظهر الحسابات أن المدى يمكن أن يكون أكثر من 15000 كيلومتر، حسب وزن الرأس الحربي. وبالتالي، فإن كامل أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الساحل الشرقي، تقع ضمن نصف القطر".وقال كيم جونغ أون إن كوريا الشمالية تستعد لـ "مواجهة طويلة الأمد مع الإمبريالية الأمريكية" ويجب أن تكون مستعدة لاحتواء أي عمل عسكري أمريكي.
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كوريا الشمالية, رصد عسكري

كوريا الشمالية تنشر فيديو لاختبار صاروخ باليستي جديد

08:15 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 25.03.2022)
© REUTERS / KCNAزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / KCNA
اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي الثقيل لأول مرة.
وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الصاروخ المطلق قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة.
وقال الوزير الياباني: "تظهر الحسابات أن المدى يمكن أن يكون أكثر من 15000 كيلومتر، حسب وزن الرأس الحربي. وبالتالي، فإن كامل أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الساحل الشرقي، تقع ضمن نصف القطر".
وقال كيم جونغ أون إن كوريا الشمالية تستعد لـ "مواجهة طويلة الأمد مع الإمبريالية الأمريكية" ويجب أن تكون مستعدة لاحتواء أي عمل عسكري أمريكي.
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