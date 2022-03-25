https://arabic.sputniknews.com/20220325/كوريا-الشمالية-تنشر-فيديو-لاختبار-صاروخ-باليستي-جديد-1060438290.html
كوريا الشمالية تنشر فيديو لاختبار صاروخ باليستي جديد
كوريا الشمالية تنشر فيديو لاختبار صاروخ باليستي جديد
اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي الثقيل لأول مرة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:15+0000
2022-03-25T08:15+0000
2022-03-25T08:25+0000
كوريا الشمالية
رصد عسكري
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وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الصاروخ المطلق قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة.وقال الوزير الياباني: "تظهر الحسابات أن المدى يمكن أن يكون أكثر من 15000 كيلومتر، حسب وزن الرأس الحربي. وبالتالي، فإن كامل أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الساحل الشرقي، تقع ضمن نصف القطر".وقال كيم جونغ أون إن كوريا الشمالية تستعد لـ "مواجهة طويلة الأمد مع الإمبريالية الأمريكية" ويجب أن تكون مستعدة لاحتواء أي عمل عسكري أمريكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, رصد عسكري
كوريا الشمالية تنشر فيديو لاختبار صاروخ باليستي جديد
08:15 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 25.03.2022)
اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي الثقيل لأول مرة.
وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الصاروخ المطلق قادر على الوصول إلى أي نقطة في الولايات المتحدة.
وقال الوزير الياباني: "تظهر الحسابات أن المدى يمكن أن يكون أكثر من 15000 كيلومتر، حسب وزن الرأس الحربي. وبالتالي، فإن كامل أراضي الولايات المتحدة، بما في ذلك الساحل الشرقي، تقع ضمن نصف القطر".
وقال كيم جونغ أون إن كوريا الشمالية تستعد لـ "مواجهة طويلة الأمد مع الإمبريالية الأمريكية" ويجب أن تكون مستعدة لاحتواء أي عمل عسكري أمريكي.