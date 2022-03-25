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لافروف: العلاقات الدولية تشهد أقوى توتر بسبب تصرفات الغرب
لافروف: العلاقات الدولية تشهد أقوى توتر بسبب تصرفات الغرب
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات الدولية تتعرض لتوتر شديد نتيجة للسعي الغربي الدؤوب للحفاظ على هيمنته. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:03+0000
2022-03-25T09:03+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وقال في بداية المفاوضات مع رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، إن "العلاقات الدولية تشهد أقوى توتر نتيجة رغبة الغرب الحثيثة، بأي وسلية، وبالأحرى بالكذب للحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية، وإخضاع كل شيء وكل شخص له، واستعادة عالمه أحادي القطب".وأكد لافروف أن رغبة الغرب في عودة العالم الأحادي القطب هي وهم.ووفقا له فإن "هذه التطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية".وأضاف لافروف: "إننا نواجه بالتعاون مع شركائنا (رغبة الغرب في إعادة عالم أحادي القطب)".
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سيرغي لافروف, روسيا

لافروف: العلاقات الدولية تشهد أقوى توتر بسبب تصرفات الغرب

09:03 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات الدولية تتعرض لتوتر شديد نتيجة للسعي الغربي الدؤوب للحفاظ على هيمنته.
وقال في بداية المفاوضات مع رئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، إن "العلاقات الدولية تشهد أقوى توتر نتيجة رغبة الغرب الحثيثة، بأي وسلية، وبالأحرى بالكذب للحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية، وإخضاع كل شيء وكل شخص له، واستعادة عالمه أحادي القطب".
وأكد لافروف أن رغبة الغرب في عودة العالم الأحادي القطب هي وهم.
ووفقا له فإن "هذه التطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية".
وأضاف لافروف: "إننا نواجه بالتعاون مع شركائنا (رغبة الغرب في إعادة عالم أحادي القطب)".
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