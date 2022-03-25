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https://arabic.sputniknews.com/20220325/لافروف-مقتنع-بأن-معظم-دول-العالم-لن-تنضم-إلى-ألعاب-الغرب-باستخدام-سياسة-العقوبات-1060442050.html
لافروف: موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا "سيفتح باستمرار" في الأمم المتحدة
لافروف: موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا "سيفتح باستمرار" في الأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيصبح موضوعا "يفتح باستمرار" في الأمم المتحدة من... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:27+0000
2022-03-25T10:01+0000
العالم
روسيا
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وأضاف لافروف: "الغالبية العظمى من دول العالم لم ولن تنضم [للعقوبات ضد روسيا]، أنا مقتنع، بالألعاب التي يلعبها الغرب بما يسمى بسياسة العقوبات".وتابع: "الغالبية العظمى من البلدان في العالم مهتمة بتطوير التعاون المتكافئ بين الدول على أساس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والغرب يدوس عليه بأوقح الطرق ويفرض تفوقه على الجميع".وحول المختبرات البيولوجية قال لافروف: إن "موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيصبح موضوعا "يفتح باستمرار" في الأمم المتحدة من الجانب الروسي".وتابع لافروف: "أريد أن أخبركم أنه على الرغم من الدعاية الاستفزازية التي يتلاعب بها الغرب في الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من البلدان في العالم ليست مستعدة للانخراط في لعبة (العقوبات) أحادية الجانب.. الغالبية العظمى من البلدان في العالم مهتمة بتطوير التعاون المتكافئ بين الدول على أساس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، أولاً وقبل كل شيء ، مبدأ المساواة في السيادة بين الدول".
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العالم, روسيا

لافروف: موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا "سيفتح باستمرار" في الأمم المتحدة

09:27 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 25.03.2022)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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يتبع
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيصبح موضوعا "يفتح باستمرار" في الأمم المتحدة من الجانب الروسي، مشيرا في ذات الوقت إلى عدم اقتناعه بالألعاب التي يلعبها الغرب بما يسمى بسياسة العقوبات.
وأضاف لافروف: "الغالبية العظمى من دول العالم لم ولن تنضم [للعقوبات ضد روسيا]، أنا مقتنع، بالألعاب التي يلعبها الغرب بما يسمى بسياسة العقوبات".
وتابع: "الغالبية العظمى من البلدان في العالم مهتمة بتطوير التعاون المتكافئ بين الدول على أساس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والغرب يدوس عليه بأوقح الطرق ويفرض تفوقه على الجميع".
وحول المختبرات البيولوجية قال لافروف: إن "موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا سيصبح موضوعا "يفتح باستمرار" في الأمم المتحدة من الجانب الروسي".
وتابع لافروف: "أريد أن أخبركم أنه على الرغم من الدعاية الاستفزازية التي يتلاعب بها الغرب في الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من البلدان في العالم ليست مستعدة للانخراط في لعبة (العقوبات) أحادية الجانب.. الغالبية العظمى من البلدان في العالم مهتمة بتطوير التعاون المتكافئ بين الدول على أساس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، أولاً وقبل كل شيء ، مبدأ المساواة في السيادة بين الدول".
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