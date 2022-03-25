https://arabic.sputniknews.com/20220325/لوكاشينكو-لا-يمكن-ولا-يجب-أن-تخسر-بيلاروسيا-في-حرب-المعلومات-العالمية-1060439325.html
لوكاشينكو: لا يمكن ولا يجب أن تخسر بيلاروسيا في حرب المعلومات العالمية
لوكاشينكو: لا يمكن ولا يجب أن تخسر بيلاروسيا في حرب المعلومات العالمية
صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، في اجتماع حول القضايا الجارية لأنشطة وسائل الإعلام بأن بلاده لا يمكن ولا يجب أن تخسر في حرب المعلومات العالمية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:54+0000
2022-03-25T08:54+0000
2022-03-25T08:54+0000
العالم
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وقال: "حرب المعلومات واسعة النطاق تدور الآن في العالم". مضيفا: "من أجل عقول الناس ومستقبل الأطفال لا يمكننا أن نخسر هذه الحرب".وتابع: "لدينا موقف جيد، وبالتالي لا ينبغي أن نخسرها إذا لم نرتكب أخطاء عالمية".وقال: "من الضروري، مع الحفاظ على الفرق الصحفية، إيجاد أشخاص جدد - شباب، مبدعين، والأهم من ذلك، وطنيين. يجب أن تكون هناك استمرارية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: لا يمكن ولا يجب أن تخسر بيلاروسيا في حرب المعلومات العالمية
صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، في اجتماع حول القضايا الجارية لأنشطة وسائل الإعلام بأن بلاده لا يمكن ولا يجب أن تخسر في حرب المعلومات العالمية.
وقال: "حرب المعلومات واسعة النطاق تدور الآن في العالم". مضيفا: "من أجل عقول الناس ومستقبل الأطفال لا يمكننا أن نخسر هذه الحرب".
وتابع: "لدينا موقف جيد، وبالتالي لا ينبغي أن نخسرها إذا لم نرتكب أخطاء عالمية".
وقال: "من الضروري، مع الحفاظ على الفرق الصحفية، إيجاد أشخاص جدد - شباب، مبدعين، والأهم من ذلك، وطنيين. يجب أن تكون هناك استمرارية".